Σ' ένα απομονωμένο χωριό της Εύβοιας οι κάτοικοι μιλάνε μεταξύ τους με σφυρίγματα

Υπό διαφορετικές συνθήκες, η Αντιά θα ήταν ένα χωριό στον νότο της Εύβοιας που ελάχιστοι θα γνωρίζαμε. Ένα μαγικό τοπίο χωμένο μέσα σε βουνά, με υψόμετρο, βοσκούς και λίγους ανθρώπους που παλεύουν να το κρατήσουν ζωντανό. Μια παράδοση όμως που έρχεται από πολύ μακριά κάνει αυτό το μικρό χωριό ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς. Ακριβώς γιατί οι κάτοικοί του συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίγματα αντί για λέξεις.

Ένα σφύριγμα που χάνεται στον χρόνο

Η «σφυριά» ή αλλιώς σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς είναι ένα γλωσσολογικό φαινόμενο. Η ιστορική προέλευσή της δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη, ούτε και η καταγωγή των κατοίκων. Σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτό το σημείο της Εύβοιας, είχαν εγκατασταθεί Πέρσες στρατιώτες που φρουρούσαν Έλληνες αιχμαλώτους.

Με την ήττα στη Σαλαμίνα, το εκστρατευτικό σώμα έφυγε αλλά ξέχασε αυτούς τους στρατιώτες πίσω. Για να γλιτώσουν και να μην τους καταλάβει κανείς, αναμείχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς στα κοντινά χωριά.

Ανεξαρτήτως προέλευσης πάντως, η σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς εξυπηρετούσε έναν πρακτικό σκοπό για τη ζωή των βοσκών της περιοχής. Μέσω του σφυρίγματος, τα νοήματα ταξιδεύουν πιο μακριά.

Ένα σφύριγμα είναι ικανό να φτάσει σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους που διερεύνησαν το φαινόμενο. Κάθε γράμμα της αλφαβήτου αντιστοιχεί σε ένα σφύριγμα. Δεν υπήρχε ιστορική καταγραφή για αυτή τη μοναδική ντοπιολαλιά. Ήρθε στο προσκήνιο εντελώς τυχαία.

Η τυχαία ανακάλυψη της σφυριχτής γλώσσας

Όταν το 1969 ένα αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο χωριό, τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες. Και εκεί, άκουσαν το σφύριγμα των κατοίκων μεταξύ τους. Η σφυριχτή γλώσσα υπήρξε αντικείμενο μελέτης και θέμα για ντοκιμαντέρ. Τα παιδιά έρχονταν σε επαφή σε ηλικία 8 ετών περίπου και μάθαιναν την τεχνική του σφυρίγματος από τους γονείς τους.

Η σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς, παρόλο που είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι το μοναδικό. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν σε χωριά της Τουρκίας, στα Πυρηναία Όρη στη Γαλλία και στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Οι κάτοικοι του χωριού είναι πλέον ελάχιστοι και παρά τις προσπάθειες από διάφορους φορείς, το μέλλον της σφυριχτής γλώσσας είναι εξαιρετικά αμφίβολο.