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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα ανοικτά της Ζακύνθου

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 6:30 στις Στροφάδες, ανοιχτά της Ζακύνθου.

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seismografos
Σεισμός | Shutterstock
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Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:30, σε απόσταση 310 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

σεισμός
Σεισμός στις Στροφάδες ανοιχτά της Ζακύνθου | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.

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