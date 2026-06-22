Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα ανοικτά της Ζακύνθου

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:30, σε απόσταση 310 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.
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