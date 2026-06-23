Μενού

Σεισμός στην Εύβοια: Δύο δονήσεις στο Προκόπι

Διπλός σεισμός χτύπησε την Εύβοια και συγκεκριμένα την περιοχή του Προκοπίου. Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός Εύβοια
Σεισμός στο Προκόπι στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σεισμός μεγέθους 3 ρίχτερ σημειώθηκε αρχικά στην Εύβοια. Η δόνηση είχε επίκεντρο 8χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, ενώ ακολούθησε και νέος σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός των 3 ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 22:05 και είχε εστιακό βάθος 5χλμ, ενώ ο δεύτερος, σεισμός των 3,6 ρίχτερ έγινε στις 22:08. Είχε επίκεντρο 2χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και εστιακό βάθος 0,6χλμ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ