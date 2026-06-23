Σεισμός στην Εύβοια: Δύο δονήσεις στο Προκόπι

Σεισμός μεγέθους 3 ρίχτερ σημειώθηκε αρχικά στην Εύβοια. Η δόνηση είχε επίκεντρο 8χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, ενώ ακολούθησε και νέος σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός των 3 ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 22:05 και είχε εστιακό βάθος 5χλμ, ενώ ο δεύτερος, σεισμός των 3,6 ρίχτερ έγινε στις 22:08. Είχε επίκεντρο 2χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και εστιακό βάθος 0,6χλμ.
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