Σεισμός στην Εύβοια: Δύο δονήσεις στο Προκόπι

Σεισμός μεγέθους 3 ρίχτερ σημειώθηκε αρχικά στην Εύβοια. Η δόνηση είχε επίκεντρο 8χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, ενώ ακολούθησε και νέος σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός των 3 ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 22:05 και είχε εστιακό βάθος 5χλμ, ενώ ο δεύτερος, σεισμός των 3,6 ρίχτερ έγινε στις 22:08. Είχε επίκεντρο 2χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και εστιακό βάθος 0,6χλμ.