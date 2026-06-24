Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/06) ανοικτά της Καρπάθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25, είχε επίκεντρο 7 χλμ. νότια της Καρπάθου και εστιακό βάθος στα 15,9 χιλιόμετρα.
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