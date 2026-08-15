Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 15 Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 #πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 1ης , 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 Α/Φ και 5 Ε/Π. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Στις 18:15 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο προς τη Χώρα Σκύρου.

Είχε προηγηθεί, στις 16:31, μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς προς τις Αχερούνες.

Η περιοχή της Σκύρου βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).