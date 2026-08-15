Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου.

Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται, από τη στιγμή που έχουν σταματήσει οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Στις 18:15 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο προς τη Χώρα Σκύρου. Είχε προηγηθεί, στις 16:31, μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς προς τις Αχερούνες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σκύρο.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

«Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι»

Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατεβεί σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα», ενώ διευκρίνισε ότι δεν απειλούνται οικισμοί.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus της Ε.Ε

Υπηρεσία Copernicus για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων από την πυρκαγιά στη Σκύρο, ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήτονται από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.