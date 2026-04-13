Σοβαρό επεισόδιο στο Ίλιον: Καυγάς μεταξύ οδηγών κατέληξε σε τραυματισμό με κατσαβίδι

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας στη χώρα, με ακόμη ένα να καταγράφεται στο Ίλιον, όπου υπήρξε και τραυματισμός από κατσαβίδι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/04), και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφριά ένας 27χρονος οδηγός.

Όλα συνέβησαν περί τις 23:15 επί της Θηβών στο ύψος της Πρωτεσιλάου, όταν ένας προέκυψε φραστικό επεισόδιο μεταξύ του 27χρονου και ενός 30χρονου οδηγού άλλου οχήματος.

Όταν έφτασαν επί της Παναγή Τσαλδάρη, ο 30χρονος τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι τον 27χρονο με κατσαβίδι.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, που προχώρησε σε πέντε συλλήψεις – των δύο εμπλεκομένων και άλλων τριών επιβατών του οχήματος του τραυματία.

Συνελήφθησαν, κατά περίπτωση, με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικών βλαβών, εξύβρισης, απειλής, παράβασης του νόμου περί όπλων, κατά περίπτωση.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε το επίμαχο κατσαβίδι κάτω από το πατάκι της θέσης του οδηγού του αυτοκινήτου του 30χρονου.