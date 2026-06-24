Σοκάρει η απολογία της εμπρήστριας για τη φωτιά στην Κερατέα: «Θόλωσα γιατί φώναζαν τα παιδιά μου»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είχαν θέσει υπό παρακολούθηση την περιοχή και φέρονται να κατέγραψαν τη δράση της γυναίκας, η οποία εμφανίζεται να κινείται κρατώντας χαρτοπετσέτες και αναμμένο τσιγάρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 43χρονη εντοπίστηκε να βάζει δύο διαδοχικές εστίες φωτιάς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να επιστρέφει στην κατοικία της, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.

Αρχικά, κατά την εξέτασή της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκαν. Μάλιστα, φέρεται να απέδωσε την ευθύνη σε διερχόμενα δίκυκλα.

Ωστόσο, όταν της παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αρχές κατά την έρευνα, η στάση της άλλαξε και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Star, η 43χρονη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στις ενέργειές της έπειτα από έντονη ψυχολογική φόρτιση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλα έγιναν όταν με νευρίασαν τα παιδιά μου. Όλη μέρα φωνάζουν, είχα θολώσει».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.