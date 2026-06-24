Συναγερμός στο Αττικόν: 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμο της Μάρως Κοντού

Ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε, το βράδυ της Τετάρτης, να μπει στο θάλαμο που νοσηλέυεται η Μάρω Κοντού στο Αττικόν έχοντας μαζί μία γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά που μέσα είχε βάλει ένα μαχαίρι.



Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ο υπερήλικας πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Η συμπεριφορά του ωστόσο κίνησε υποψίες στον άνθρωπο της ασφάλειας ο οποίος και του ζήτησε να κάνει έρευνα στα πράγματα που κρατούσε . Τότε διαπίστωσε ότι μέσα στο κουτίο υπήρχε ένα μαχαίρι. Αμέσως (περίπου στις 22:15) κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Χαϊδαρίου.

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως ο 90χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.



Υπενθυμίζεται πως η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.