Συνελήφθη επιδειξίας έξω από το Πάντειο: Φοιτήτρια κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση στην υπόγεια διάβαση

Ένας 25χρονος συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση στην υπόγεια διάβαση πεζών της λεωφόρου Συγγρού, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 26χρονη, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 μ.μ., όταν ο άνδρας άρχισε να παρακολουθεί τη νεαρή γυναίκα μόλις αποχώρησε από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Ο 25χρονος φέρεται να την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Η 26χρονη άρχισε να τρέχει και κατάφερε να ξεφύγει, καθώς κατευθύνθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κόσμος. Στη συνέχεια απευθύνθηκε την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γνωστός στις Αρχές ο 25χρονος

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, καθώς έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για υποθέσεις που αφορούν παραμονή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης.

Επισημαίνεται ότι η 26χρονη πρόλαβε να τραβήξει φωτογραφία τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις Αρχές. Οι φωτογραφίες ανέβηκαν και σε λογαριασμούς ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν έχει συμβεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά.

Κάτοικοι και διερχόμενοι αναφέρουν ότι ο 25χρονος κινούνταν συχνά στην υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού, όπου φέρεται να διέμενε περιστασιακά, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε προκαλέσει και στο παρελθόν φόβο σε γυναίκες που περνούσαν από το σημείο.