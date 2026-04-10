Μια απρόσμενη τεχνική βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί το πρόγραμμα των επιβατών της αμαξοστοιχίας IC57, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train, το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε λίγο μετά την αρχική αναχώρηση του τρένου από τη Θεσσαλονίκη. Παρά τις άμεσες ενέργειες του προσωπικού, η βλάβη αποδείχθηκε αδύνατο να αποκατασταθεί στο σημείο της ακινητοποίησης.
Η εξέλιξη αυτή έκανε μονόδρομο την αναγκαστική επιστροφή της αμαξοστοιχίας πίσω στον Σταθμό της Θεσσαλονίκης.
Εκεί, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση των μηχανών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του ταξιδιού προς την πρωτεύουσα. Τελικά, το IC57 ξεκίνησε εκ νέου για τον προορισμό του, καταγράφοντας συνολική καθυστέρηση 64 λεπτών.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του απροόπτου, το προσωπικό φρόντισε για τη συνεχή ενημέρωση των επιβατών μέσα στο τρένο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.