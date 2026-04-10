Ταλαιπωρία στο IC57 Θεσσαλονίκη-Αθήνα: Επέστρεψε στον σταθμό λόγω βλάβης – Αναχώρησε με 64 λεπτά καθυστέρηση

Ταλαιπωρία στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Το IC57 επέστρεψε στον σταθμό λόγω βλάβης και αναχώρησε με 64 λεπτά καθυστέρηση.

Τρένο στη Θεσσαλονίκη | In Time / Αλέξανδρος Αβραμίδης
Μια απρόσμενη τεχνική βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί το πρόγραμμα των επιβατών της αμαξοστοιχίας IC57, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train, το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε λίγο μετά την αρχική αναχώρηση του τρένου από τη Θεσσαλονίκη. Παρά τις άμεσες ενέργειες του προσωπικού, η βλάβη αποδείχθηκε αδύνατο να αποκατασταθεί στο σημείο της ακινητοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή έκανε μονόδρομο την αναγκαστική επιστροφή της αμαξοστοιχίας πίσω στον Σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Εκεί, κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση των μηχανών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του ταξιδιού προς την πρωτεύουσα. Τελικά, το IC57 ξεκίνησε εκ νέου για τον προορισμό του, καταγράφοντας συνολική καθυστέρηση 64 λεπτών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του απροόπτου, το προσωπικό φρόντισε για τη συνεχή ενημέρωση των επιβατών μέσα στο τρένο.

