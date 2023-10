Τα μεγάλα «μυαλά» στην επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Επικεφαλής ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτήθηκε Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη συγκροτείται.

Η Επιτροπή «θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και αναπροσαρμογές, τις ανισότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

«Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να αναλάβω επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να συνεργαστώ με μία εξαιρετική ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων που απαρτίζουν την Επιτροπή», επισημαίνει από τη μεριά του ο επικεφαλής της Επιτροπής, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής:

Δασκαλάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, ο οποίος και αναλαμβάνει επικεφαλής της Επιτροπής.

Δρακόπουλος Κίμωνας Επίκουρος Καθηγητής στην Επιστήμη των Δεδομένων και Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο της Ν. Καλιφόρνια

Καρκαλέτσης Ευάγγελος Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Κιντή Βασιλική (Βάσω) Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Παγουλάτος Γεώργιος Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ

Παναγοπούλου Φερενίκη Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοηθικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου

Πήτας Ιωάννης Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ΑΠΘ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Σελλής Τιμολέων (Τίμος) Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερ. Κέντρου «Αθηνά»

Σταυρόπουλος Ανδρέας Αντιπρόερδος του Endeavor Greece - Εταίρος στην Threshold (πρώην DFJ) Ventures - Μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Τασιούλας Ιωάννης (John) Καθηγητής Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστξμίου της Οξφόρδης

Τσέκερης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής.

Δασκαλάκης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Περικλή Δασκαλάκης είναι καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην θεωρητική πληροφορική και την διεπαφή της με τα Οικονομικά, την Στατιστική, τη Θεωρία Πιθανοτήτων, και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι Κρητικός στην καταγωγή, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα όπου τελείωσε το Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο το 1999. Το 2004 αποφοίτησε από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό 9,98 /10. Το καλοκαίρι του 2004 μετέβη στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. με υποτροφία από το πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ για να ακολουθήσει διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών, υπό την εποπτεία του διακεκριμένου επιστήμονα της πληροφορικής, καθηγητή Χρίστου Παπαδημητρίου. Μετά το πέρας των σπουδών του, το έτος 2008-2009, εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στα εργαστήρια της Microsoft, της οποίας ήταν υπότροφος ήδη κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Την άνοιξη του 2008 είχε προσφορές θέσης καθηγητή από πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ από το καλοκαίρι του 2008 είναι καθηγητής στο κορυφαίο ΜΙΤ.

Η εργασία του το 2006 με τους καθηγητές Πωλ Γκόλντμπεργκ και Χρίστο Παπαδημητρίου, με θέμα ‘‘Η Υπολογιστική Πολυπλοκότητα της Ισορροπίας Νας,’’ απάντησε σε ένα επιστημονικό ερώτημα άλυτο για πάνω από 50 χρόνια, από την δημοσίευση του Τζον Νας το 1950, για την οποία ο Νας βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονομικών. Η εργασία του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη εντοπίζει υπολογιστικά εμπόδια στην εφαρμοσιμότητα της ισορροπίας Νας, που υπήρξε το επίκεντρο των οικονομικών μαθηματικών, και δείχνει την ανάγκη για καινούριες πιο ρεαλιστικές έννοιες ισορροπίας. Για την εργασία τους οι Δασκαλάκης-Γκόλντμπεργκ-Παπαδημητρίου βραβεύτηκαν το καλοκαίρι του 2008 από τη Ένωση Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory Society) με το βραβείο Καλάι, και το καλοκαίρι του 2011 από την Ένωση Βιομηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Society for Industrial and Applied Mathematics) με το βραβείο εξαιρετικής έρευνας.

Πιο πρόσφατα η έρευνα του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη επικεντρώθηκε στη μελέτη των μαθηματικών θεμελίων των δημοπρασιών, όπου γενίκευσε σε πολλαπλά αντικείμενα την επίσης βραβευμένη με Νόμπελ δημοπρασία του Ρότζερ Μάιερσον, ενώ τώρα η έρευνά του επικεντρώνεται στην Στατιστική σε πολλές διαστάσεις, και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης τιμήθηκε το 2018 με το κορυφαίο βραβείο Νεβανλίνα από τη Διεθνή Ένωση Μαθηματικών (International Mathematical Union). Το βραβείο αυτό απονέμεται μαζί με το βραβείο Φιλντς, για εξαιρετική συνεισφορά στις μαθηματικές πτυχές των επιστημών της πληροφορίας. Το 2008 τιμήθηκε με το επίσης κορυφαίο βραβείο για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην πληροφορική από τη Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής ACM (Association for Computing Machinery), ενώ τον Ιούνιο του 2019 τιμήθηκε ως o νεαρός επιστήμονας της χρονιάς από τον ίδιο οργανισμό με το βραβείο Grace Murray Hopper.

Έχει λάβει πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις. Ενδεικτικά, το 2010 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Επιστημών της Αμερικής (National Science Foundation), και το ίδρυμα Σλόουν (Sloan Foundation). Το 2011 του απονεμήθηκε το βραβείο Ruth and Joel Spira εξαιρετικής διδασκαλίας από το ΜΙΤ. Το 2012 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία της Microsoft, το 2017 το ερευνητικό βραβείο της Google, και το 2018 το βραβείο του ιδρύματος Simons. Τέλος, το 2013 του απονεμήθηκε το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης στο συνέδριο ACM Conference on Economics and Computation.

Κίμωνας Δρακόπουλος.

Δρακόπουλος Κίμωνας

O Δρ. Κίμων Δρακόπουλος (Dr. Kimon Drakopoulos) είναι Επίκουρος καθηγητής στην Επιστήμη των Δεδομένων και Λειτουργιών (Data Sciences and Operations) στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια των ΗΠΑ (University of Southern California – USC Marshall School of Business).

Ο Δρ. Κίμων Δρακόπουλος εισήχθη πρώτος (πανελληνίως) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά την αποφοίτηση του εκπόνησε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology – ΜΙΤ) των ΗΠΑ. Από το 2016 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου εκπονεί έρευνα στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τον περιορισμό των επιδημιών, των ψευδών ειδήσεων (fake news), καθώς και στα οικονομικά της πληροφορίας.

Το 2020 υπηρέτησε ως Κύριος Επιστήμονας Δεδομένων της Ελληνικής Επιστημονικής Ομάδας για την Κορωνοϊό COVID-19 και ως Σύμβουλος Δεδομένων και Λειτουργιών του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Wagner για την Αριστεία στην Εφαρμοσμένη Αναλυτική και το Βραβείο Pierskalla για συνεισφορές στην Αναλυτική της Υγείας.

Καρκαλέτσης Ευάγγελος.

Καρκαλέτσης Ευάγγελος

Ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης είναι Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και διδακτορικό στην αναπαράσταση γνώσης και στην εξαγωγή πληροφορίας από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση περιεχομένου, αναπαράσταση γνώσης, αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, καθώς και στη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Έχει συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, και έχει συντονίσει για τον Δημόκριτο τα δι-ιδρυματικά ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, και επικεφαλής της πρωτοβουλίας “Democratising AI: A National Strategy for Greece”, με συντονιστικό ρόλο στην ομάδα εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχει κεντρικό ρόλο στις πρωτοβουλίες και στα έργα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής AI-on-demand πλατφόρμας.

Κιντή Βασιλική

Κιντή Βασιλική (Βάσω)

Η Βάσω Κιντή είναι Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο Χημείας από το ΕΚΠΑ και Διδακτορικό Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης από το ΕΜΠ. Έχει υπάρξει Visiting Scholar στα πανεπιστήμια του Princeton και του Chicago.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία καθώς και εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά για θέματα φιλοσοφίας επιστήμης, φιλοσοφίας ιστορίας, ηθικής, το έργο των Kuhn, Wittgenstein, Collingwood, και την εννοιολογική αλλαγή.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο της είναι το Φιλοσοφία της Ιστορίας (Πόλις 2021) το οποίο θα εκδοθεί στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury. Από το 2019 είναι Editor-in-Chief του περιοδικού International Studies in Philosophy of Science. Είναι διευθύντρια του ΠΜΣ Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας και υπήρξε μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ (2012-2015). Είναι εθνική εκπρόσωπος στην Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ηθική, τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα στην Εκπαίδευση (ETINED) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (2019-2023) και Εθνική εκπρόσωπος στο European Research Council (2021-2023). Συντόνισε την επιτροπή για το Πανεπιστήμιο 2030 του ιδρύματος Μποδοσάκη (2020-21).

Παγουλάτος Γεώργιος

Παγουλάτος Γεώργιος

Ο Γιώργος Παγουλάτος είναι Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Bruges του Βελγίου (2006-σήμερα). Ήταν Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (2019-2023), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2013. Είναι μέλος του Συμβουλίου του European Council on Foreign Relations (ECFR) και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες (2015-2020) και του Ανώτατου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) της Φλωρεντίας (2010-13).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), και μέλος διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών ενώσεων και φορέων της κοινωνίας πολιτών. Ήταν Εθνικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2021-2022). Διετέλεσε Άμισθος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών θεμάτων της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (2020-2023) και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Λουκά Παπαδήμου και Παναγιώτη Πικραμμένου (2011-2012).

Τακτικός αρθρογράφος στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή» (2007-2023). Είναι Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάστερ και Διδακτορικό Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1997), όπου φοίτησε με υποτροφία Rhodes. Διετέλεσε ερευνητικός μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ με αντικείμενο τη Συγκριτική Πολιτική και Οικονομία.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και πλήθος κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων στα κυριότερα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου. Η μονογραφία του Greece’s New Political Economy: State, Finance and Growth from Postwar to EMU (Oxford St. Antony’s Series, Palgrave Macmillan, 2003) έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Παναγοπούλου Φερενίκη

Παναγοπούλου Φερενίκη

H Φερενίκη Παναγοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοηθικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε επί οκταετία Νομική Ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών (βασικές σπουδές και μεταπτυχιακό δίπλωμα δημοσίου δικαίου) και Δημόσια Υγεία και Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Κατέχει πρώτο διδακτορικό δίπλωμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και τη Βιοηθική από το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου και δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία και την τεχνητή νοημοσύνη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει έντεκα μονογραφίες δημοσίου δικαίου και έχει επιμεληθεί (μόνη της και από κοινού με άλλους) έξι συλλογικούς τόμους Βιοηθικής και τρεις συλλογικούς τόμους δημοσίου δικαίου.

Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο, τη βιοηθική, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες τεχνολογίες. Eίναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κλιμακίου Βιοηθικής της UNESCO, συντονίστρια εκδόσεως των επιστημονικών περιοδικών Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, e-πολιτεία, ΔιΤΕ και Διάλογοι στη Δημόσια Διοίκηση, Γενική Γραμματεύς και Ταμίας της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσάτσου και Γενική Γραμματεύς της Ένωσης για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων.

Πίττας Ιωάννης

Πίττας Ιωάννης

O Ιωάννης Πίττας είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ. Ασχολείται ερευνητικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, υπολογιστική όραση, μηχανική μάθηση, ευφυή ψηφιακά μέσα, καιτους ανθρωποκεντρικούς υπολογιστές.

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών ΑΠΘ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (International Artificial Intelligence Doctoral Academy, AIDA). Συμμετείχε σε 75+ προγράμματα έρευνας (κυρίως Ευρωπαϊκά) και ανάπτυξης και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 47 από αυτά. Είναι συντονιστής του ερευνητικού έργου Horizon Europe TEMA, και κύριος ερευνητής στα έργα Horizon Europe SIMAR, AI4Europe, και H2020 Aerial Core, AI4Media (ένα από τα 4 έργα αριστείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 920 εργασίες του σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια και 45 κεφάλαια βιβλίων. Συνέγραψε ή/και συν-εξέδωσε 15 βιβλία. Είναι συγγραφέας του τετράτομου βιβλίου “AI Science and Society”. Έχει δώσει 120 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνη συνέδρια και Πανεπιστήμια και ήταν επισκέπτης καθηγητής σε 12 Πανεπιστήμια. Υπήρξε μέλος επιστημονικών επιτροπών 291 διεθνών συνεδρίων, συνδιοργανωτής 33 συνεδρίων και γενικός ή τεχνικός πρόεδρος 5 συνεδρίων. Έχει 36500+ ετεροαναφορές στο έργο του και h-index 90+. Με βάση τη σελίδα research.com είναι πρώτος στην Ελλάδα και 319 διεθνώς μεταξύ των επιστήμων Πληροφορικής (2022).

Σελλής Τιμολέων

Σελλής Τιμολέων

Ο Τίμος Σελλής είναι Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Στο πρόσφατο παρελθόν ήταν Ερευνητής στη Facebook (ΗΠΑ, 2020-22), και Καθηγητής και Διευθυντής του Data Science Research Institute στο Swinburne University of Technology (Αυστραλία, 2016-20). Παλαιότερα ήταν μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο του Maryland (ΗΠΑ, 1986-92), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα, 1992-2013) και στο Πανεπιστήμιο RMIT (Αυστραλία, 2013-2016), ενώ διετέλεσε και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερ. Κέντρου «Αθηνά» (2007-13).

Έχει λάβει το διάσημο βραβείο Presidential Young Investigator Award (PYI, 1990) που δίνεται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στους πιο ταλαντούχους νέους ερευνητές. Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (2001-03). Το 2009, του απονεμήθηκε ο τίτλος του IEEE Fellow, και το 2013 ο τίτλος του ACM Fellow για τη συνεισφορά του στην έρευνα. Το 2018 έλαβε το βραβείο IEEE TCDE Impact Award “for contributions to database systems research and broadening the reach of data engineering research”.

Σταυρόπουλος Ανδρέας

Σταυρόπουλος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου computer science από το πανεπιστήμιο Harvard από όπου αποφοίτησε με ύψιστο έπαινο (summa cum laude). Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό πτυχίο Masters σε computer science από το ίδιο πανεπιστήμιο και Masters Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School, όπου και αποφοίτησε με την πρώτη ακαδημαϊκή επίδοση στη χρονιά του. Από το 1999 δραστηριοποιείται ως επενδυτής επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitalist) στη Silicon Valley της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, όπου έχει προσωπικά επενδύσει και έχει κατά καιρό συμμετάσχει στα ΔΣ από περισσότερες από 50 εταιρείες τεχνολογίας, στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), των ημιαγωγών, της ενεργειακής τεχνολογίας, και υπολογιστικής βιοτεχνολογίας.

Όλη του η επενδυτική καριέρα εξελίχθηκε στη DFJ, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Threshold Ventures, μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες venture capital, με επενδύσεις σε εταιρείες όπως Tesla, SpaceX, Skype, Baidu, και εκατοντάδες άλλες κατά την 35ετή ιστορία της. Στη DFJ, άρχισε το 1999 ως Associate, προήχθηκε αρχικά σε Director το 2000, σε Managing Director το 2002, ενώ ανέλαβε μαζί με δύο άλλους συνεταίρους την ολική διοίκηση της εταιρείας το 2014.

Πριν της DFJ, διατέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων στο γραφείο του San Francisco της McKinsey & Co. από το 1997 μέχρι το 1999 και παλιότερα ως οικονομικός σύμβουλος στην Cornerstone Research στη Βοστώνη μεταξύ 1992-1995. Ο κ. Σταυρόπουλος είναι επίσης μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ στην Ελλάδα, καθώς και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως το Endeavor Greece (Vice Chairman), το Alumni Board του Harvard Business School (President), και το Σωματείο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τασιούλας Ιωάννης (John)

Τασιούλας Ιωάννης (John)

Ο John Tasioulas είναι Καθηγητής Ηθικής και Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Σχολή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Αποτελεί παράλληλα Senior Research Fellow στο Balliol College της Οξφόρδης. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, με τους γονείς του να έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Σπούδασε φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και κατόπιν σπούδασε ως Rhodes Scholar στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του.

Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ηθική και Νομική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ως Fellow of Corpus Christi College στο ίδιο πανεπιστήμιο (1998-2010), ως Quain Καθηγητής Νομολογίας στη Σχολή Νομικών του University College London (2011-14) και ως πρώτος Καθηγητής Yeoh για Πολιτική, Φιλοσοφία και Δίκαιο καθώς και Διευθυντής του Κέντρου Yeoh Tiong Lay για Πολιτική, Φιλοσοφία και Δίκαιο στο Dickson Poon School of Law του King’s College London (2014-2020). Κατέχει θέσεις επισκέπτη Καθηγητή στο Australian National University, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Μεταξύ άλλων ρόλων, έχει δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα και είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Panel for the Future of Science and Technology (STOA), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Hélène Landemore (Πανεπιστήμιο Yale), πραγματοποιεί αυτήν τη στιγμή ένα έργο για την ανάπτυξη μιας ανθρωπιστικής ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα AI2050 του Schmidt Futures.

Τσέκερης Χαράλαμπος

Τσέκερης Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Τσέκερης είναι Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ), Τακτικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Επισκέπτης Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, και Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με γνωστικό αντικείμενο την «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου» και ειδίκευση στην ψηφιακή κοινωνική έρευνα και την ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διετέλεσε External Scientist στο Πανεπιστήμιο ETH Zürich και Professor Extraordinary στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας του Πανεπιστημίου του Stellenbosch, ενώ κατέχει τη θέση του Ερευνητικού Εταίρου στο Anti-Corruption Education and Research Centre (Stellenbosch). Συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα World Internet Project–Greece, που εστιάζει στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, και έχει διδάξει σε πολλές Πανεπιστημιακές Σχολές και προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.