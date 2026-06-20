Το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του

Πολιτικοί από διάφορα κόμματα, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη.
Μεταξύ άλλων, στην κηδεία βρίσκονται και ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Το φέρετρο με τη σορό του Ανδρεά Μαζαράκη είναι τυλιγμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων.
Το τελευταίο χειροκρότημα στον Ανδρέα Μαζαράκη
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