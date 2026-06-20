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Το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη.

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Η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη
Η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη | Orange Press
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Πολιτικοί από διάφορα κόμματα, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη.

Μεταξύ άλλων, στην κηδεία βρίσκονται και ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Το φέρετρο με τη σορό του Ανδρεά Μαζαράκη είναι τυλιγμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων.

Το τελευταίο χειροκρότημα στον Ανδρέα Μαζαράκη

 

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