Θεσσαλονίκη: 71χρονος εξέδιδε εικονικά τιμολόγια από εταιρείες «φαντάσματα» - Ζημιά 200 χιλ. ευρώ στην ΕΕ

Μετά από έρευνα που διεξήχθη από τις Αρχές στην Θεσσαλονίκη, αποκαλύφθηκε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να εξέδωσε εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 625.426,29 ευρώ, μέσω δύο εταιρειών – «φαντάσματα», καταφέρνοντας να εξαπατήσει συνολικά 289 παραγωγούς, που υπέβαλαν τα εικονικά παραστατικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράξουν επιδοτήσεις.

Η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Ο 71χρονος ημεδαπός κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαχειριστή δύο εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, δεν δραστηριοποιούνταν, γεγονός που διαπιστώνεται από το ότι δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Ο τρόπος δράσης του 71χρονου

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, έγινε γνωστό ότι μέσω των ανωτέρω εταιρειών, ο κατηγορούμενος, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες στη συνέχεια έδινε σε αγρότες, οι οποίοι με τη σειρά τους τις επισύναπταν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εισέπρατταν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως προέκυψε, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρεία συμφερόντων του κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας -440.066,27- ευρώ, προς -368- αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας -185.360,02- ευρώ, προς -151- αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά -289- παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Κατά τη διάρκειας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος παραστατικών των εταιρειών,

-3- σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,

ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,

σκληρός δίσκος και εκτυπωτής,

αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.