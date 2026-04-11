Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε ρέμα στην Ευκαρπία με τραύμα στο κεφάλι

Ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο που βρέθηκε νεκρός.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές φαίνεται πως ο 64χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι. Παραμένει άγνωστο όμως το πώς προκλήθηκε το τραύμα αυτό και ήταν η αιτία του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

