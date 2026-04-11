Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε ρέμα στην Ευκαρπία με τραύμα στο κεφάλι

Ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο που βρέθηκε νεκρός.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές φαίνεται πως ο 64χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι. Παραμένει άγνωστο όμως το πώς προκλήθηκε το τραύμα αυτό και ήταν η αιτία του θανάτου του άτυχου άνδρα.
Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.