Ανησυχία για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, αλλά και για την αυξανόμενη βία μεταξύ ανηλίκων, εξέφρασε η παιδοψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Ευαγγελίνα Τζήμα, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η ειδικός χαρακτήρισε ως κρίσιμη την κατάσταση με τις γυναικοκτονίες ενώ ανέλυσε τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της έμφυλης βίας αλλά και τα προειδοποιητικά σημάδια στις κακοποιητικές σχέσεις.

«Κρίσιμη κατάσταση» με τις γυναικοκτονίες

Αναφερόμενη στη αυξανόμενη τάση των περιστατικών έμφυλης βίας, η κ. Τζήμα προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί πολλαπλές γυναικοκτονίες μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Τόνισε ότι δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένα περιστατικά ή αποκλειστικά για ζητήματα ψυχοπαθολογίας, αλλά για ένα ευρύτερο σύστημα πεποιθήσεων και κοινωνικών αντιλήψεων που διαμορφώνει τη συμπεριφορά των δραστών.

Η παιδοψυχολόγος τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες αναπτύσσουν μέσα στις σχέσεις την ανάγκη για κυριαρχία και επιβολή, συνδέοντας την προσωπική τους αξία με τον έλεγχο του ή της συντρόφου.

Όταν αυτό το αίσθημα «απώλειας ελέγχου» διαταράσσεται, μπορεί να εκδηλωθούν βίαιες συμπεριφορές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών.

Προειδοποιητικά σημάδια κακοποιητικών σχέσεων

Η κα. Τζήμα ανέλυσε τις συμπεριφορές που πρέπει να λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια για τις γυναίκες:

επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές

συναισθηματική κακοποίηση και λεκτική βία

χειραγώγηση

απομόνωση από κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον

έντονος έλεγχος στην καθημερινότητα

κτητικότητα και τάση επιβολής

Όπως σημείωσε, τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν ένα μοτίβο σχέσης όπου η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως «κτήμα» του συντρόφου.

Το δίλημμα της αποχώρησης και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Η ίδια στάθηκε και στο κρίσιμο ζήτημα της απομάκρυνσης από μια κακοποιητική σχέση, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η απόπειρα φυγής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη υποστήριξης από οργανωμένες δομές, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομική βοήθεια, ώστε η αποχώρηση να γίνεται με ασφάλεια και προστασία.

Έκρηξη βίας ανηλίκων και «κουλτούρα μίμησης»

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής της αφορούσε και την αύξηση της παραβατικότητας στους ανηλίκους. Η κ. Τζήμα προειδοποίησε ότι η βία μεταξύ νέων κινδυνεύει να παγιωθεί ως «κουλτούρα», εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Όπως εξήγησε, η έκθεση των παιδιών σε βίαια πρότυπα, στα social media αλλά και στην καθημερινότητα, μπορεί να ενισχύσει τη μίμηση επιθετικών συμπεριφορών, ιδιαίτερα στην εφηβεία, όπου η ανάγκη για αποδοχή είναι έντονη.