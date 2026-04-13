Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση με απορριμματοφόρο

Μια ακόμη θανατηφόρα τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο γήπεδο της πόλης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημά του προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου. Το όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας παράγοντες όπως η ταχύτητα, η ορατότητα, ο φωτισμός της περιοχής, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν η αποκομιδή απορριμμάτων.