Τραγωδία στο Μενίδι: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό και πέθανε

Νεκρή γυναίκα ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (07/04), το πρωί στο Μενίδι, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος, με το βαρύ όχημα να παρασύρει τη γυναίκα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, βαριά τραυματισμένη, αλλά άφησε την τελευταία της πνοή.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το ανακριτικό της Τροχαίας είναι στο σημείο και κάνει έρευνα για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.