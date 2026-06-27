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Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος - Στο νοσοκομείο ο άλλος οδηγός

Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Θεσσαλονίκη.

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Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 6.45 το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα - υπό συνθήκες που ερευνώνται - συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
 

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