Τροχαίο στον Κηφισό με ανατροπή αυτοκινήτου: Κλειστές λωρίδες, αυξημένη κίνηση

Αυτοκίνητο ανατράπηκε στον Κηφισό με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση στο σημείο. Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός.

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05) στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος πάρα τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, δύναμη της Πυροσβεστικής -καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα και αστυνομικοί που έκλεισαν για λίγη ώρα την κυκλοφορία.

Τον καθαρισμό του οδοστρώματος διενεργεί προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.

 

