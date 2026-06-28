Ξανά σε «πορτοκαλί συναγερμό» η Αττική: Οι περιοχές που προβλέπεται υψηλός κίνδυνος φωτιάς τη Δευτέρα

Δύσκολη εβδομάδα ήταν η τρέχουσα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τα μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα και όπως όλα δείχνουν η νέα εβδομάδα, έχει επίσης μεγάλο κίνδυνο λόγω των καιρικών συνθηκών.

Με τους βοριάδες να σαρώνουν, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δημοσίευσε το νέο χάρτη για αύριο Δευτέρα (29/6) όπου εγκυμονεί κίνδυνος για πυρκαγιά.

Οι περιοχές με κίνδυνο «Νούμερο 3», είναι οι εξής:

Αττική

Εύβοια

Σκύρο

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Κορινθία

Αργολίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Λευκάδα

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιο Όρος

Ροδόπη

Έβρο

Σαμοθράκη

Λήμνο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Περιοχές Αχαΐα και Ηλεία

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

H Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.