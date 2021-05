Ο Γερμανός μηχανικός Βέρνερ φον Μπράουν γράφοντας το 1952 το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας με τον τίτλο «Project Mars» περιέγραψε έναν άνθρωπο που ονομάζεται «Έλον», ο οποίος κυβερνούσε τον Άρη, τον Κόκκινο Πλανήτη. Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου, ο συγγραφέας αναφέρει ότι «...δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση στον πλανήτη Άρη, με επικεφαλής δέκα άντρες. Αυτοί οι άντρες εργάστηκαν κάτω από έναν ηγέτη που το όνομά του είναι Έλον, εκλεγμένος με καθολική ψηφοφορία για πέντε χρόνια».

Ο Βέρνερ φον Μπράουν ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες του 20ού αιώνα και βασικό πρόσωπο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας πυραύλων στη ναζιστική Γερμανία. Ωστόσο, μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, φυγαδεύτηκε κρυφά από τους Αμερικανούς και έγινε πρωτοπόρος της διαστημικής τεχνολογίας για λογαριασμό της NASA.

Το βιβλίο του «Project Mars» μπορεί να ήταν μια επιστημονική φαντασία, αλλά περιελάμβανε ακριβείς επιστημονικούς υπολογισμούς για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν στον Άρη. Η «προφητεία» του φον Μπράουν πήρε σάρκα και οστά τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά, τέτοια σύμπτωση στο όνομα του ...εμπνευστή, δημιουργού και αρχηγού;

Την τελευταία βδομάδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφεραν τον Έλον Μασκ ξανά στο προσκήνιο, χάρη σε αυτή τη δημοσίευση:

Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6