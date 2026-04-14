Google Doodle: Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής

Στην Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής που γιορτάζεται στις 14 Απριλίου, είναι αφιερωμένο το σημερινό Google Doodle. Η συγκεκριμένη ημέρα ορίστηκε μόλις πριν από τρία χρόνια έπειτα από μία επιστημόνων από 65 και πλέον έθνη.

Πώς επιλέχθηκε να γιορτάζεται η Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα στις 14 Απριλίου; Η εξήγηση: το 4,14 είναι τα πρώτα ψηφία της στρογγυλοποιημένης σταθεράς του Planck: 4,14×10−15 eV∙s = 0,00000000000000414 electronvolt∙second, μια θεμελιώδης σταθερά που κυριαρχεί στην κβαντική φυσική.

Η Παγκόσμια Κβαντική Ημέρα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την Κβαντική Επιστήμη και Τεχνολογία, συγκεκριμένα:

πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη Φύση σε επίπεδο θεμελιώδες,

πώς μας βοήθησε να αναπτύξουμε τεχνολογίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας σήμερα και

πώς μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, καθώς και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία μας.

Τη συγκεκριμένη ημέρα, σε όλο τον κόσμο διοργανώνονται ομιλίες και εκδηλώσεις τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο worldquantumday.org