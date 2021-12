Formula 1: Σοκαριστικό ατύχημα για τον οδηγό της Ferrari Σαρλ Λεκλέρ

Ενα τρομακτικό ατύχημα είχε ο πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλερ, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της Formula 1.

Ο Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και χτύπησε με σφοδρότητα στις απέναντι μπαριέρες. Αμέσως σήμανε ο συναγερμός, με τον Μονεγάσκο πιλότο να καταφέρνει να βγει σώος από το μονοθέσιο του, το οποίο διαλύθηκε ολοσχερώς.

#F1: Leclerc absolutely wrecked his car after losing his rear. He’s okay. pic.twitter.com/KbgcAr6Mc4