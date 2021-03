Εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις videogames στην Ευρώπη μέσα στο Φεβρουάριο

Ο Φεβρουάριος του 2021 ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες σε επίπεδο πωλήσεων για την ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και μετρήσεις, πάνω από 14.7 εκατομμύρια αντίτυπα παιχνιδιών για PC και κονσόλες πουλήθηκαν, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.



Οι ψηφιακές αγορές έφτασαν τα 9.4 εκ. αντίτυπα, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με το 2020, ενώ άνοδο 26% σημείωσαν και οι παραδοσιακές εκδόσεις των παιχνιδιών (physical copies). Πρώτος σε πωλήσεις τίτλος αναδείχτηκε το Super Mario 3D World + Bowser’s Fury της Nintendo για το Nintendo Switch, χωρίς καν να υπολογίζονται εδώ οι ψηφιακές πωλήσεις του, που δεν μοιράζονται από την Nintendo.



To PS5 ήταν η κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις για την περίοδο του Φεβρουαρίου, με 12% διαφορά από το Nintendo Switch που ήρθε δεύτερο. Στα περιφερειακά, η αγορά κινήθηκε στο +12%, ενώ και οι προπληρωμένες κάρτες σημείωσαν άνοδο της τάξης του 35% σε σχέση με το 2020 και έφτασαν πωλήσεις της τάξης των 844.000.



Αναλυτικά, το Top 10 των πωλήσεων παιχνιδιών έχει ως εξής:

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (χωρίς τις ψηφιακές πωλήσεις)

2. FIFA 21

3. Grand Theft Auto V

4. Little Nightmares II

5. Call of Duty: Black Ops Cold War

6. Red Dead Redemption 2

7. Assassin’s Creed Valhalla

8. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

9. Mario Kart 8: Deluxe (χωρίς τις ψηφιακές πωλήσεις)

10. XCOM 2

