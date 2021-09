Το «βρώμικο» brunch του The Rabbit Punch

Τα τελευταία χρόνια το Παγκράτι έχει μετατραπεί σε κάτι σαν Μέκκα της διασκέδασης του αθηναϊκού κέντρου. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τα νέα μαγαζιά που ξεπηδούν από τον Προφήτη Ηλία μέχρι την Αρχελάου. Μαγαζιά που προσφέρουν από καφέ και ποτό μέχρι ethnik κουζίνα και brunch.

Ένα από αυτά είναι και το The Rabbit Punch (Ευφράνορος 40), το οποίο επισκεφτήκαμε ένα μεσημέρι για να δοκιμάσουμε το brunch του, το οποίο συνδυάζεται τέλεια με μια Heineken 0.0, που καταρρίπτει κάθε προκατάληψη για το πόσο απολαυστική μπορεί να είναι μία μπίρα χωρίς αλκοόλ. Ένα brunch που πέρα από τις συνηθισμένες προτάσεις με βασικό συστατικό τα αυγά, έχει κάποια πιάτα που παραπέμπουν σε street food στα καλύτερά του. Τέτοια πιάτα είναι το The Dirty και το The Chili Dog, αλλά και το Banoffee που φέρνει σε γιγαντιαίο ζουμερό donut.

Image

Το brunch του καταστήματος σερβίρεται καθημερινές 09:00-17:00 και Παρασκευοσαββατοκύριακα από τις 09:00 μέχρι τις 23:00, όπως και τα υπόλοιπα φαγητά του καταλόγου.

Φιλικές συμβουλές:

-Για να βρείτε τραπέζι, επισκεφτείτε το μαγαζί πριν τις 12:00.

-Συνοδέψτε (επιμένω) το brunch σας με μια Heineken 0.0, τη μόνη μπίρα χωρίς αλκοόλ στην ελληνική αγορά, που ζυθοποιείται με τη διαδικασία αφαίρεσης του αλκοόλ. Ταιριάζει άψογα τόσο με τα αυγά όσο και με τα Dirty Dogs.

-Αν σκοπεύετε να πάτε στο The Rabbit Punch για διάλειμμα από την δουλειά, μπορείτε να είστε πιο συνετοί στην παραγγελία σας από όσο υπήρξαμε εμείς.

Banoffee

Image

Με καραμέλα βουτύρου, μπισκότο oreo, κρέμα μπανάνας και κομμάτια φρέσκιας μπανάνας.

Scrambled Eggs

Image

Mε ραγού μανιταριών, bacon και γραβιέρα Κρήτης επάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Eggs Benedict Guacamole

Image

Με σχοινόπρασο και σως hollandaise αρωματισμένη με lime-τρούφα. Συνοδεύεται με σαλάτα.

The Dirty Dogs

Image

Σε ψωμί brioche με χωριάτικο λουκάνικ, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες και cheddar.

The Rabbit Punch, Ευφράνορος 40, Παγκράτι, Facebook, Instagram

Φωτογραφίες: Δώρα Δημητρίου