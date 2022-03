Στο Steve’s θα φας αμερικάνικα πιάτα στην πιο λιχούδικη εκδοχή τους

Όπως ανεβαίνεις τον πεζόδρομο της Σαλαμίνος από Κεραμεικό προς Μεταξουργείο, στο αριστερό σου χέρι θα συναντήσεις το Steve’s. Αν η πόρτα είναι κλειστή το πιο πιθανό είναι να το περάσεις για γκαράζ, πάρκινγκ ή τέλος πάντων για κάτι που έχει να κάνει με αυτοκίνητα. Αν, όμως, τη βρεις ανοιχτή, τότε θα ανακαλύψεις μια urban αυλή, η οποία σερβίρει αμερικάνικα πιάτα στην πιο λιχούδικη εκδοχή τους.

Ο άνθρωπος πίσω τόσο από την διακόσμηση όσο και τα πιάτα είναι ο Στέφανος Στεφανίδης (εξού και το Steve’s), ένας έμπειρος chef που δεν του αρέσει να παραμένει στάσιμος και αφού συνεργάστηκε με μεγάλες κουζίνες (48 urban garden, Big Kahuna), πήρε μαζί με τον (κολλητό του) Μιχάλη Kαλούδη τον χώρο του πρώην Big Kahuna και τον μετέτρεψε σε αυτό που πάντα ονειρευόταν. Σε ένα χώρο φτιαγμένο από φίλους, στον οποίο μπορεί να δημιουργεί healthy food porn για φίλους.

Επισκεφτήκαμε το Steve’s ένα απόγευμα καθημερινής και πριν πατήσουμε το rec για να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον Στέφανο και την κουζίνα του, του ζητήσαμε να μας ετοιμάσει τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του καταλόγου του.

Μέχρι να φτάσουν τα πιάτα στο τραπέζι μας ξέραμε ότι ο Στέφανος ασχολείται από το 2001 με την μαγειρική και αφού σταμάτησε να κυνηγά χίμαιρες που θα άλλαζαν τον γαστρονομικό κόσμο, συνειδητοποίησε ότι η απόλαυση βρίσκεται στην απλότητα. Έτσι, πλέον, αγαπά το απλό φαγητό που μόλις το βλέπει ο κόσμος χαμογελά αυθόρμητα. Τα φαγητό με ψωμάκια, ζουμιά και αρώματα. Για αυτό του αρέσει να περνάει ώρες βλέποντας αμερικάνικα ντοκιμαντέρ και βίντεο μαγειρικής. Εστιάζει στα πιάτα που του αρέσουν περισσότερο και στη συνέχεια τους βάζει τη δική του πινελιά και τα προσθέτει στον κατάλογο του Steve’s.

Όταν δεν μαγειρεύει, παίζει drums στους Puta Volcano, τους οποίους δεν θα έφερνε να παίξουν live στο Steve’s, «γιατί θα τον γκρέμιζαν, αφού είναι βαρυχέρηδες». Αντ΄αυτών, συνήθως τις Τετάρτες το Steve’s επισκέπτονται άλλοι καλλιτέχνες. Stand up comedians και μουσικοί, σε ειδικά events που μπορείς να βρεις στο facebook account του καταστήματος και για τα οποία ο Στέφανος ετοιμάζει ειδικό μενού.

Πριν προλάβουμε να τον ρωτήσουμε για τα μελλοντικά του σχέδια, έφτασε στο τραπέζι το πρώτο πιάτο: μια deep dish plain pie pizza. Μια αυθεντική Chicago pizza ταψιού με σάλτσα από ολόκληρες ντομάτες, ελαιόλαδο, mozzarella, παρμεζάνα και ρίγανη.

Στην πρώτη ματιά σκεφτήκαμε το πρόσφατο trend στο TikTok «Where’s the cheese. It’s under the sauce», αφού η πίτσα που είχαμε μπροστά μας ήταν ολοκόκκινη χωρίς εμφανές ίχνος τυριού. Όπως μας εξήγησε ο Στέφανος, δεν τον ενδιέφερε να φτιάξει μια ακόμα πίτσα, για αυτό έχει εμπνευστεί τις πίτσες του μενού του (Grandma Maggie, Grandma Peppy, Grandma Julia, Plain Pie και Italian Heroes’ Sausage Pie) από γιαγιάδες από τη Σικελία που ως μετανάστριες στις ΗΠΑ, έφτιαχναν τις παραπάνω πίτσες στις κυριακάτικες οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Φάγαμε δύο κομμάτια από την πιο ζουμερή πίτσα που είχαμε γευτεί ποτέ. Το ζυμάρι της ήταν ελαφρύ και είχε μια γλυκιά γεύση -λόγω της άφθονης ντομάτας- που σε προκαλούσε να φας το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Παρεμπιπτόντως, μιας και η συγκεκριμένη σάλτσα έχει κάνει ήδη χαμό, ο Στέφανος σκοπεύει να την βάλει σε μπουκαλάκια και να την πουλάει σε ειδικό stand μαζί με άλλα προϊόντα.

Πριν αρπάξουμε το τρίτο κομμάτι, έφτασε στο τραπέζι το 65 Napkin burger (potato roll με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, gouda, American cheese, καπνιστό bacon, ντομάτα ψημένη στο μαντέμι, cream cheese, μαρμελάδα κόκκινης πιπεριάς και χειροποίητη BBQ powder). Δεν χρειαστήκαμε 65 χαρτοπετσέτες για να το απολαύσουμε μόνο και μόνο γιατί προτιμήσαμε να γλείφουμε την μαρμελάδα κόκκινης πιπεριάς από τα δάχτυλά μας. Στον κατάλογο υπάρχουν άλλα εννιά burgers με κόκκινο κρέας, τρία με κοτόπουλο και δύο vegan.

Για «γλυκό», στο τραπέζι μας έφτασε ένα mac n’ cheese burrito (flour tortilla με Mac n' Cheese, chipotle mayo, καπνιστό bacon και γαρίδες). Μια αυθεντική γουρουνιά που απολαύσαμε λερώνοντας ακόμα περισσότερο τα δάχτυλά μας, καθώς βουτούσαμε το ξέχειλο burrito με το mac n’ cheese στην chipotle mayo.

Στον κατάλογο του μαγαζιού θα βρεις μεταξύ άλλων σαλάτες, chimichangas, grilled cheese japalenos, spaghetti n’ meatballs που μπορείς να συνδυάσεις με μπύρες από μικρές ελληνικές ζυθοποιίες και δροσερά cocktails, ενώ στο άμεσο μέλλον ο Στέφανος σκοπεύει να προσθέσει κι ένα «hot dog κτηνωδία με χειροποίητο λουκάνικο (σ.σ. θα το φτιάχνει ο ίδιος) από μοσχάρια ελευθέρας βοσκής, με τρούφες και παρμεζάνες».

Για να πούμε την αλήθεια, δεν στεναχωρηθήκαμε καθόλου, που το συγκεκριμένο hot dog δεν βρισκόταν ακόμα στον κατάλογο. Με τα τρία πιάτα που προηγήθηκαν ήμασταν κάτι παραπάνω από χορτάτοι. Ήπιαμε μια μαργαρίτα για σβήσιμο και ανανεώσαμε το ραντεβού μας με το Steve’s για μια από τις επόμενες Τετάρτες για το show κάποιου stand up comedian ή για κάποια άλλη θεματική βραδιά που θα σκαρφιστούν ο Στέφανος και ο Μιχάλης.

Πού ξέρεις, μέχρι τότε μπορεί να έχει προστεθεί στο menu και το «hot dog κτηνωδία».

Steve’s: Σαλαμίνος 42, Κεραμεικός. Τηλ 211 1169126, Ανοιχτά Πέμπτη-Παρασκευή 18:00-00:00 και Σάββατο-Κυριακή 13:00-00:00.

Φωτογραφίες: Χρήστος Λώλος

Αναδημοσίευση από Gazzetta.gr