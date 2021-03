Απευθείας στο Disney+ και στις αίθουσες θα κυκλοφορήσει το Black Widow τον Ιούλιο

Μετά από πολλές αναβολές η νέα ταινία της Marvel «Black Widow» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στο Disney+ στις 9 Ιουλίου. Ο κινηματογραφικός κολοσσός παρουσίασε τις νέες ημερομηνίες κυκλοφοριών των ταινιών του για φέτος και αποφάσισε η ταινία να κυκλοφορήσει κατευθείαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του στούντιο

Μετά από δυο αναβολές και με την ημερομηνία κυκλοφορίας της στις 7 Μαΐου να μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολη, η Disney έφτασε να πάρει την συγκεκριμένη απόφαση. Μαζί με την «Black Widow» και η ταινία «Cruella» θα κάνει την πρεμιέρα της στο Disney+ ταυτόχρονα με έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Μαΐου, ενώ η νέα ταινία της Pixar «Luca» θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Disney+ στις 18 Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής είναι γνωστό πως για τις χώρες που δεν είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα, οι ταινίες αυτές θα είναι κυκλοφορήσουν στις αίθουσες. Τέλος η Disney ανακοίνωσε και τις νέες ημερομηνίες κυκλοφορίας κάποιων ταινιών του οι οποίες θα βγουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στις αίθουσες, όπως το «Free Guy» στις 13 Αυγούστου, το «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» στις 3 Σεπτεμβρίου, το «Eternals» της Κλόι Ζάο στις 5 Νοεμβρίου, το «The King’s Man» στις 22 Δεκεμβρίου, «Deep Water» στις 14 Ιανουαρίου 2022 και το «Death on the Nile» στις 11 Φεβρουαρίου 2022.