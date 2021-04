Πάσχα στο... σπίτι: Ενστάσεις Παγώνη-Εξαδάκτυλου για άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό

Ενστάσεις για άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων το Πάσχα, εξέφρασαν η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό το Πάσχα «το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Είναι προτιμότερο να καθίσει ο καθένας στην πόλη του, να μην κάνουμε αυτές τις μετακινήσεις για να έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα έχουμε ζοριστεί ψυχολογικά. Λίγη υπομονή ακόμα. Οι παράμετροι είναι πολύ υψηλοί και δεν είναι δύσκολο να αυξηθούν μετά το Πάσχα», είπε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο OPEN.

Ερωτηθείς για τις μετακινήσεις το Πάσχα, ο κ. Εξαδάκτυλος είπε ότι ακόμη είναι νωρίς για να ξέρουμε και πρέπει να περιμένουμε να φτάσει η Μεγάλη Δευτέρα για να εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να παρθούν αποφάσεις. «Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια μαζική έξοδο το Πάσχα», ανέφερε ο κ. Εξαδάκτυλος μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ωστόσο «οι εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά αυτό είναι δύσκολο στην πράξη, καθώς όπως κυλάει το πρόγραμμα του εμβολιασμού δεν μπορεί να έχει εμβολιαστεί μια ολόκληρη οικογένεια».

«Καταλαβαίνω πως όλοι έχουμε πιεστεί. Θέλουμε να πάμε στην επαρχία να περάσουμε ωραία με τις οικογένειές μας. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ υψηλό ιικό φορτίο, πάρα πολλά κρούσματα καθημερινά, ένα μεγάλο ποσοστό διασωληνωμένων, που θα φτάσουν τους 1.000. Νομίζω πως αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, αν αξιολογήσουμε αυτές τις παραμέτρους, θα αποφασιστεί αν πρέπει να πάμε από περιφέρεια σε περιφέρεια», σημείωσε από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, με μάσκες αποστάσεις, να μην κλειστούμε στα σπίτια μας όπως πέρυσι, να κάνουμε Ανάσταση, να διευρυνθεί το ωράριο και να πάμε στους εξωτερικούς χώρους των εκκλησιών», είπε η κυρία Παγώνη και πρότεινε «να ξεκινήσει σιγά σιγά η εστίαση να ανοίγει στους εξωτερικούς χώρους για να μπορούν οι νέοι να πίνουν τον καφέ τους, με μέτρα και αποστάσεις».

Για τα «κορονοπάρτι» στις πλατείες, η κυρία Παγώνη είπε: «είναι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πάρτι, λογικό είναι. Αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αυτός ο συνωστισμός που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στα πάρτι, χωρίς μάσκες και αποστάσεις, θα δούμε τα αποτελέσματα σε 10 με 15 μέρες. Ένας ασυμπτωματικός να ήταν σε αυτά τα πάρτι, μπορούσε να μεταδώσει σε 80 με 100 άτομα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το ΕΣΥ πιέζεται, οι ΜΕΘ είναι γεμάτες, το ιικό φορτίο είναι υψηλό. Καθημερινά αυξάνονται οι ασθενείς που διασωληνώνονται και η αύξηση θα συνεχιστεί τις επόμενες 10-15 μέρες».

Η κυρία Παγώνη κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας και συμπλήρωσε πως «οι εμβολιασμοί πάνε καλά, αλλά το ποσό των εμβολίων θα κρίνει πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε. Στόχος είναι να κάνουμε μέχρι τέλος Ιουνίου μία σχετική ανοσία με τον εμβολιασμό του 50% του πληθυσμού».

«Τις τελευταίες μέρες, κάποια εμβόλια καθυστέρησαν να έρθουν ενώ της Johnson and Johnson δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αύριο, περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων», είπε η κυρία Παγώνη.

«Στην γρίπη του 1919 ο κόσμος κουράστηκε να τηρεί τα μέτρα και ήρθε το κύμα που σάρωσε τα πάντα»

Ο κ. Εξαδάκτυλος επιχείρησε μια ιστορική αναδρομή, λέγοντας πως όταν ήρθε η μεγάλη επιδημία της γρίπης το 1919 και ο κόσμος κουράστηκε να τηρεί τα μέτρα, έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της, «ήρθε ένα μεγάλο τέταρτο κύμα που σάρωσε τα πάντα».

«Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεταλλάξεις του ιού που θα εμφανιστούν παράλληλα με το πρόγραμμα του εμβολιασμού και που θα οδηγήσουν σε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας με καταστροφικές συνέπειες», επεσήμανε.

Σχετικά με τα self test, ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως ένα θετικό self test είναι σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να εντοπίσουμε έναν ασυμπτωματικό ασθενή, αλλά το αρνητικό self test δεν μας λέει τίποτα.