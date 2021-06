Self test: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ και χωρίς ΑΜΚΑ

Τη διάθεση self test από τα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες ή το αργότερο μέχρι αύριο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για τα self test. Αναφερόμενος στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι πολίτες να προμηθευτούν τα self test, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι.

Σχετικά με τον εμβολιασμό υπαλλήλων σε επιχειρήσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποκάλυψε την επαφή που είχε με έναν ξενοδόχο. «Χθες ήρθε στο γραφείο μου ένας μεγάλος ξενοδόχος και μου έθεσε το ζήτημα ότι ένα μικρό κομμάτι του προσωπικού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εργαζομένους ότι για την ασφάλεια της επιχείρησης θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να αναλάβει και τις συνέπειες της αποφάσεως του. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να κινδυνεύει να κλείσει επειδή ένας υπάλληλος θέλει να ασκήσει το, δήθεν δικαίωμά του, να μην εμβολιαστεί. Στην υπάρχουσα εργασιακή νομοθεσία μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο εάν ο εργαζόμενος θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση για εάν αυτό είναι έσχατο μέτρο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν ένας εργαζόμενος θέλει να θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συμπολίτες και συναδέλφους δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Θέλεις να θέσεις σε κίνδυνο τους άλλους, δικαίωμα σου». Ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Όπως είπε χθες και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πουθενά το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει αυτόν που θέλει, με τη συμπεριφορά το, να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους».