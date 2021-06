Εθνική Πινακοθήκη: Το Twitter «ξεσάλωσε» από την πτώση του πίνακα του Πικάσο

Την άτυχη στιγμή, η οποία προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τρίτης (29/6), όπου παρουσιάστηκαν οι πίνακες του Πάμπλο Πικάσο «Γυναικείο Κεφάλι» και του Ολλανδού ζωγράφου Πιτ Μοντριάν, οι οποίοι είχαν κλαπεί πριν από 9 χρόνια από την Εθνική Πινακοθήκη, σχολίασαν οι χρήστες του Twitter.

Συγκεκριμένα τα tweets αναφέρονται με όχι και κολακευτικό τρόπο στην πτώση του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ένας αστυνομικός τον σήκωσε από το πάτωμα για να τον τοποθετήσει ξανά στη θέση του. Οι δύο πίνακες είχαν τοποθετηθεί σε έναν πάγκο για να βγουν οι απαιτούμενες φωτογραφίες, όμως δεν είχαν στερεωθεί σωστά με αποτέλεσμα ο πίνακας του φημισμένου Ισπανού ζωγράφου να πέσει στο πάτωμα.

Φυσικά δεν είναι λίγοι οι χρήστες που συγκρίνουν το περιστατικό με τη σκηνή από την ταινία «Bean: Η Υπέρτατη Ταινία Καταστροφής» (Bean) του 1997 και ειδικότερα στη σκηνή όπου ο Mr. Bean, Ρόουαν Άτκινσον στέκεται μπροστά από τον διάσημο πίνακα «Whistler's Mother», τον οποίο και καταστρέφει.

Η πτώση του πίνακα σχολιάστηκε δυσμενώς και στο εξωτερικό με την αρθρογράφο στους Irish Times, Ναόμι Ο'Λίρι να σχολιάζει το γεγονός. «Η ελληνική αστυνομία βρήκε έναν κλεμμένο πίνακα του Πικάσο, ο οποίος όμως έπεσε όταν τον παρουσίασε στα ΜΜΕ», έγραψε στο Twitter.

Greek police recovered a stolen Picasso painting and dropped it while revealing it to the media https://t.co/DWtpwImJQm pic.twitter.com/ORrVEdMJu1