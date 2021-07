Εστίαση και take away: Διευκρινίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης - Ταυτοπροσωπία στην είσοδο και «μπλόκο» στους ανεμβολίαστους

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα στην εστίαση με τους εμβολιασμένους πολίτες να βλέπουν σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή στην κανονικότητα, τη στιγμή που το πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους αυστηροποιείται. Πλέον έχει τεθεί σε ισχύ ακόμα μία διευκόλυνση για τους εμβολιασμένους πολίτες καθώς μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και σε υπαίθρια κέντρα διασκέδασης με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε διευκρινίσεις για το take away και επεσήμανε πως οι επιχειρηματίες και οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε όσους θέλουν να εισέλθουν με τα έγγραφα που απαιτούνται σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο δεν θα έχουν πρόσβαση σε:

κέντρα διασκέδασης

υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπηρεσίες που παρέχονται από καφενεία με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια, internet cafe κ.λπ.

στους κλειστούς χώρους της εστίασης, θεάτρων, κινηματογράφων, τα escape rooms, κέντρα μπόουλινγκ και αναψυχής

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες στα καταστήματα ΟΠΑΠ δεν απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Take away

Το υπουργείο Ανάπτυξης, το βράδυ της Παρασκευής έδωσε νέες διευκρινίσεις ως προς τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό που τίθενται εν ισχύ ειδικά για τη μέθοδο του take away. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ και ερωτήματα που τέθηκαν, ειδικά ως προς το take away, το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι πως όσον αφορά τους εξωτερικούς χώρους και το take away, ισχύει ό, τι ίσχυε έως σήμερα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποστάσεων να παραμένουν σε εφαρμογή.

Οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν τον καφέ τους και να τον πιούν καθισμένοι σε σκαμπό εξωτερικού χώρου, αλλά όχι όρθιοι. Παράλληλα, η είσοδος σε κλειστούς χώρους πραγματοποιείται πλέον μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid ή PCR ή πιστοποιητικό νόσησης, που θα έχουν μαζί τους. Οι πολίτες καλούνται, επίσης, να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο ή ταυτότητα).

Ο επιχειρηματίας ή υπάλληλος της επιχείρησης έχει νομικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας στους πελάτες που θέλουν να εισέλθουν. Σημειώνεται ότι δεν χρειάζονται έγγραφα ταυτοπροσωπίας για παιδιά κάτω των 12 ετών, καθώς αρκεί η βεβαίωση του γονιού.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα

Ακολουθεί το ΦΕΚ με την ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021.

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ

Λειτουργία μόνο ως αμιγείς χώροι ανοικτοί ή κλειστοί για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο

το τελευταίο 6μηνο Ως 85% της επιφάνειας

Υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

πιστοποιητικού νόσησης

Η διασταύρωσή τους θα γίνεται μέσω της εφαρμογής covidfree.gr

Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι μόνο καθήμενοι με τήρηση αποστάσεων

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό σε απόσταση 1,5 μέτρου από την επόμενη διάδα σκαμπό

Εστίαση: εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων

Ως 85% της επιφάνειας

Υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

πιστοποιητικού νόσησης

Η διασταύρωσή τους θα γίνεται μέσω της εφαρμογής covidfree.gr

Οι ανήλικοι με επίδειξη self test έως 24 ώρες πριν

έως 24 ώρες πριν Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι μόνο καθήμενοι με τήρηση αποστάσεων

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό σε απόσταση 1,5 μέτρου από την επόμενη διάδα σκαμπό

Ολοι οι κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης (εστιατόρια, καφέ, κινηματογράφοι και θέατρα) θα λειτουργούν με 85% πληρότητα μόνο για εμβολιασμένους και με υποχρεωτική χρήση μάσκας σε θέατρα και σινεμά, ενώ οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση self test των γονέων.

Επίσης, οι υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθήμενων πλην γηπέδων θα έχουν 85% πληρότητα για τους εμβολιασμένους και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται έλεγχος στην είσοδο με το Covid Free Gr.

Θα λειτουργούν και μεικτοί χώροι όχι μόνο δηλαδή για εμβολιασμένους και θα ισχύουν τα εξής:

75% πληρότητα για χώρους με λιγότερους από 1.000 καθήμενους

70% πληρότητα για χώρους με λιγότερους από 5.000 καθήμενους

65% πληρότητα για χώρους με λιγότερους από 15.000 καθήμενους

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους.

Ανοικτά και κλειστά γήπεδα: