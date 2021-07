Σεισμός στην Αλάσκα: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος με 8,2 Ρίχτερ

Σοκάρουν τα βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια του σεισμού 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιουλίου, στην Αλάσκα των ΗΠΑ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, ενώ το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους λόγω του σεισμού.

Το Σεισμολογικό Κέντρο της Αλάσκα ανέφερε ότι «Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη χερσόνησο της Αλάσκα και τη νήσο Κόντιακ». Αμέσως μετά την μεγάλη δόνηση ακολούθησαν δυο μετασεισμοί μεγέθους 6,2 και 5,6 Ρίχτερ.

Δείτε τα βίντεο:

#Alaska : M8.2 #earthquake recorded 490.2 miles SSW of Anchorage, AK, with a depth of 29 miles. A Tsunami Warning has been issued for South #Alaska, the #AlaskaPeninsula, and the Aleutian Islands.#alaskaquake pic.twitter.com/NFDyMdIAOM — Kwitter (@Kwitter12085169) July 29, 2021