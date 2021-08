Η Μικρή Αμάλ, που στην γλώσσα της η λέξη «Αμάλ» σημαίνει «ελπίδα», είναι στην πραγματικότητα, μία μεγάλη μαριονέτα με ύψος 3,5 μέτρα, η οποία αντιπροσωπεύει εκατομμύρια παιδιά-πρόσφυγες, πολλά από αυτά χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Το μεγάλο ύψος της προκαλεί την προσοχή μας ακριβώς για να μας αφυπνίσει για το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν οι πρόσφυγες. Γι’ αυτό χρειάζεται ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, ενασχόληση, ιδέες, και δράσεις. Το ταξίδι της είναι ένας μακρύς δρόμος 8.000 χιλιομέτρων που ξεκινάει από την Γκαζιαντέπ, μία πόλη πλάι στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, με στάσεις σε πάνω από 70 μεγάλες και μικρές πόλεις στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, τη Γερμανία με τελικό προορισμό το Μάντσεστερ στην Αγγλία.

«Μη μας ξεχνάτε» είναι το μήνυμα που μεταφέρει η 9χρονη Αμάλ που ξεκίνησε από τη Συρία και διασχίζει την Ευρώπη, αναζητώντας τη μητέρα της στη γη που απλώνεται μπροστά της. Περπατάει από χώρα σε χώρα, γνωρίζει άλλα παιδιά και ανθρώπους, πάντα με την ελπίδα πως κάπου θα υπάρχει γι’ αυτήν το σπίτι που θα μείνει, θα μεγαλώσει, θα μορφωθεί και θα φτιάξει τον δικό της κόσμο.

Η «Αμάλ», η μαριονέτα-κορίτσι σύμβολο της επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων της Ευρώπης αναμένεται να αφιχθεί την Κυριακή στα Τρίκαλα. Ήδη από το Δήμο Τρικκαίων γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και διαμορφώνεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων με πιθανή την υποδοχή στην κεντρική πλατεία από τον ίδιο τον δήμαρχο, Δημήτρη Παπαστεργίου.



Την ίδια ώρα στην Καλαμπάκα επικρατεί αναβρασμός εδώ και μέρες έπειτα από τη σθεναρή άρνηση τόσο του επιχώριου Μητροπολίτου, Θεοκλήτου, όσο και φορέων της πόλης. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες σε επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αρνηθεί τόσο τη διέλευση όσο και τις εκδηλώσεις για τη μικρή «Αμάλ». Η παράταξη του δημάρχου, Θοδωρή Αλέκου, ψήφισε «όχι» και στα δυο, ενώ της αντιπολίτευσης του Λευτέρη Αβραμόπουλου «ναι» στη διέλευση, καθώς αυτή δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν και «όχι» στις εκδηλώσεις.

Little Amal (@walkwithamal) a 3.5-metre-tall puppet who is travelling 8,000km through 8 countries to raise awareness on the refugee crisis, will travel through Birmingham on 28 October.#WhatsOnBrum #VisitBirmingham pic.twitter.com/j0MGftr55u