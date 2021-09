Ο επιτυχημένος τράπερ Mad Clip έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/9) σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη όταν έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος του κι αυτό καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, ο 34χρονος μουσικός αποκάλυψε τη σημασία του ονόματός του και μίλησε για την ξαφνική επιτυχία, τα λεφτά, τον προκλητικό στίχο, αλλά και τις κόντρες των trappers.

Αναφερόμενος στο όνομά του, εξήγησε ότι το Mad Clip είναι μία φράση που σχηματίστηκε με τα αρχικά των λέξεων της φράσης "Money and drugs, can't leave in poverty".

Δείτε ένα απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Special Report

Ο τράπερ σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Tonight Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν είχε διστάσει να απαντήσει με χιούμορ στα απαξιωτικά σχόλια που ακούστηκαν περί χαμηλών αμοιβών στις εμφανίσεις του. Στη συνέχεια, μιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Mad Clip είχε σχολιάσει τις επιθέσεις που δέχονται περί «ακατάλληλων» προτύπων για τα παιδιά που θαυμάζουν εκείνον και τους συναδέλφους του.

«Αυτά είναι τα βιώματα του κάθε καλλιτέχνη, ο κάθε ράπερ περνά τα δικά του μηνύματα. Δε νομίζω πως είπε κανένας σε κάποιον πιτσιρικά "έλα κάνε μια τζούρα"... Δεν ξέρω ποιος τα έχει πει αυτά. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως κανένας μας δεν θέλει να δει κανένα νεαρό να καταστρέφεται. Αλλά στη σημερινή εποχή δεν είναι μόνο η ραπ μουσική, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να σε επηρεάσουν. Ταινίες, video games... Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η σημασία που δίνουν οι γονείς. Δεν μπορούμε να πετάμε ένα iPad στο παιδάκι για να μπορεί να κάνει ο πατέρας ή η μάνα ό,τι γουστάρει. Αν ένα παιδάκι όμως το 'χει μέσα του, είτε εγώ πω κάτι στα τραγούδια μου είτε δει τον Τόνι Μοντάνα, το 'χει μέσα του. Πρέπει οι γονείς να είναι κοντά τους. Πρέπει να παίρνουν παραδείγματα από τους γονείς και όχι από τον αγαπημένο τους τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εγώ έχω βρει τη συνταγή μου να κάνω τη δική μου ζωή και αλητεία, εμπορική».