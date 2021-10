Ελένη Δήμου: «Κάποιοι θύμωσαν που μίλησα γι' αυτούς που δεν κάνουν το εμβόλιο»

Η Ελένη Δήμου είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον κορονοϊό και είχε αποκαλύψει πως είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε τηλεφωνικά στο live του Just The Two Of Us, λέγοντας: «Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα» τόνισε με νόημα και τραγουδιστά στην αρχή της επικοινωνίας της με την Νίκο Κοκλώνη.

«Είμαι καλά, είμαι καλύτερα. Πάρα πολύ καλοί είσαστε, εσύ Νίκο έχεις την αγωνία σου και το βλέπω. Εμένα και τον Μαρίνο μάς χτύπησε λίγο, μας έριξε μερικά χαστούκια ο κορονοϊός. Θέλω, όμως, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους χιλιάδες φίλους που ανησύχησαν για την υγεία μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου έδωσαν την ευκαιρία να καταλάβω πόσο με αγαπούν, πόσο ο κόσμος στέκεται δίπλα μου. Κάποιοι θύμωσαν που μίλησα λίγο περίεργα γι' αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Δεν πειράζει, βρε παιδιά, όταν κανείς είναι στο νοσοκομείο και ανησυχεί πάρα πολύ και τρομάζει και βιώνει την μοναξιά της Covid, είναι πολύ λογικό να τα βάλει με κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Δήμου.