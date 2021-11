ΗΠΑ: Τοποθέτηση στεντ και εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Αίσιο τέλος έλαβε η περιπέτεια της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες εισήχθη σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο της τελετής των θυρανοιξίων του νέου Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν». Ο κ. Βαρθολομαίος μετά τις εξονυχιστικές εξετάσεις που έκανε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μανχάταν (Mount Sinai), κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση (σ.σ. μπαλονάκι και τοποθέτηση stent), όπως και έγινε.

Μάλιστα, την Παρασκευή πήρε εξιτήριο και την είδηση έκανε γνωστή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, «ανεβάζοντας» φωτογραφία του ίδιου με τον Βαρθολομαίο έξω από το νοσοκομείο.

Την δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνόδευε με τη φράση: «Ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός πως ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με καλή υγεία και καλή διάθεση».

We thank God that His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has just been released from @MountSinaiNYC hospital in good health and in good spirits. pic.twitter.com/MqjpUv2elK