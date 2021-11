Κρήτη: Νέα τραγωδία με μετανάστες - Βυθίστηκε σκάφος με 69 άτομα, ένας νεκρός

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο μέχρι στιγμής θλιβερός απολογισμός στο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 69 πρόσφυγες και μετανάστες επέβαιναν στο ιστιοφόρο πλοίο που εντοπίστηκε μισοβυθισμένο νότια της Παλαιόχωρας, ανοιχτά της Κρήτης, το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι υπόλοιποι 67 πρόσφυγες και μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Οι περισσότεροι διασωθέντες βρίσκονται στο φορτηγό πλοίο «Harrison», ενώ έξι σε Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικό, ανάμεσα τους και το άτομο, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ανάμεσα επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πέντε γυναίκες και τρία παιδιά.

⚠️ SOS in the #Aegean! A sailing boat carrying 70 people is in distress near #Crete. We informed @HCoastGuard about the situation. There are high waves and the engine is broken - a rescue operation is urgently needed!#Dontletthemdrown pic.twitter.com/TQRdAbfs9h