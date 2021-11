ΗΠΑ: Ληστείες «Grab & Run» έγιναν... επιδημία αδειάζοντας ράφια διάσημων οίκων

Ομάδες ατόμων στις ΗΠΑ που φροντίζουν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, βάζουν στο στόχαστρό τους πανάκριβες μάρκες όπως Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Fendi με αποτέλεσμα η λεία τους να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η νέα μόδα grab and run, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές οι οποίες μέχρι στιγμής αδυνατούν τα αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη επιδημία στις ληστείες, καθώς πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις, εμπνευσμένες πιθανότατα από τις «λεηλασίες» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.

Ένα από τα πρώτα περιστατικά με κουκουλοφόρου έγινε την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Σικάγο. Μια ομάδα 14 ατόμων που δεν ήταν οπλισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλε στο κατάστημα της Louis Vuitton και φεύγοντας πήρε μαζί προϊόντα αξίας περίπου 120.000 δολαρίων.

‘Grab & Run’ At least 14 suspects conduct ‘grab & run’ at Louis Vuitton store in Oak Brook Center Mall near Chicago; Police estimate $100,000 worth of merchandise was stolen.... pic.twitter.com/jGtUzfqL0Z

Αλλο περιστατικό έγινε στην Καλιφόρνια, όπου 80 άτομα, με 25 οχήματα, απέκλεισαν μια ολόκληρη περιοχή για μερικά λεπτά, εισβάλλοντας στο πολυκατάστημα Nordstrom, από το οποίο απέσπασαν προϊόντα αξίας περίπου 200.000 δολαρίων.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3