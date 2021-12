Self Test: Συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση και τη νέα εβδομάδα

Συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα η διανομή δωρεάν self test σε όσους πολίτες δεν το έχουν προμηθευτεί, με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού την περίοδο των εορτών. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να παραλαμβάνουν τα δωρεάν τεστ της τρέχουσας βδομάδας.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από τις 13/12/2021 έως τις 18/12/2021 και ώρα 17.00, οι ενήλικοι πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα (1) self test από τα φαρμακεία της χώρας.



Η δωρεάν διάθεση self test θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες. Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 18/12, ώστε να περιορίσουμε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.