Καιρός: Την διπροσωπία του Ιανού εμφάνισε ο Ιανουάριος του 2022. Ξεκίνησε αρκετά θερμός, ιδιαίτερα στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα, όπου τοπικά οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας την πρώτη εβδομάδα του μήνα ξεπέρασαν τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές κατά 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Το δεύτερο όμως δεκαήμερο του μήνα χαρακτηρίστηκε από ψυχρές εισβολές και την κακοκαιρία «Διομήδης» και η θερμοκρασία επανήλθε για λίγες μέρες κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές. Στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα μεταφράστηκαν σε αποκλίσεις μεγίστων θερμοκρασιών έως και -11 ° C από τον μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019.

Συγκεκριμένα, οι μετεωρολογικοί σταθμοί του ΕΑΑ-meteo στην Κρήτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση απόκλιση του μήνα, με κατά 1,2 ° C χαμηλότερες τιμές μεγίστων θερμοκρασιών από τις φυσιολογικές τιμές. Πρόκειται για τον τρίτο πιο ψυχρό Ιανουάριο στα νησιά του Αιγαίου από το 2010, πίσω από τους αντίστοιχους του 2017 (-1,8 ° C) και 2012 (-2,1 ° C).

Σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασιών υπήρξαν επίσης στη Στερεά Ελλάδα κατά την κακοκαιρία «Ελπίς», με τον μετεωρολογικό σταθμό στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) να καταγράφει μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στις 24/01 κατά 11,3 ° C χαμηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοσημείωτο ήταν το πλήθος των ημερών με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, ειδικά στο Κάτω Νευροκόπι (22 ημέρες), καθώς επίσης στον Πολύγυρο και στη Ξάνθη (18 ημέρες).