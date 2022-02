Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: 10 αγνοούμενοι και δύο εγκλωβισμένοι - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απεγκλωβισμού των δύο οδηγών που βρίσκονταν στο γκαράζ του πλοίου στα οχήματά τους, όταν ξέσπασε η φωτιά στο Euroferry Olympia ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία που προσπαθούν να τους κατευθύνουν σε ασφαλές σημείο ώστε να προσεγγίσει Super Puma ελικόπτερο και να τους απομακρύνει από το φλεγόμενο πλοίο.

Την ίδια στιγμή οι διασωθέντες φτάνουν σταδιακά στην Κέρκυρα όπου και πραγματοποιείται ταυτοποίησή τους και καταμέτρηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσοι αγνοούμενοι υπάρχουν. Σημειώνεται πως νωρίτερα και αφού είχε ολοκληρωθεί η επιβίβασή τους στις λέμβους υπήρχαν πληροφορίες για 10 και πλέον αγνοούμενους. Στην Κέρκυρα υπάρχουν συνεργεία πρώτων βοηθειών καθώς και ασθενοφόρα ώστε να παραλάβει διασωθέντες που χρίσουν βοήθειας, αν και πέρα από ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο πλοίο με την ιταλική σημαία, πιθανότατα από τον χώρο του γκαράζ και γρήγορα εξαπλώθηκε στα καταστρώματα. Όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες οι φλόγες έφτασαν στο σημείο που βρίσκονταν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο καπετάνιος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και άμεσα στο σημείο έφτασαν ελληνικά και ιταλικά πλοία αλλά και παρακείμενα σκάφη, ώστε να βοηθήσουν στη διάσωση των επιβατών. Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που ακολουθούν και έχει καταγράψει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η λίστα που είχε καπετάνιος κατά την αναχώρηση του πλοίου από την Ηγουμενίτσα και με προορισμό το Μπρίντιζι της Ιταλίας, πάνω σε αυτό επέβαιναν 290 άτομα, 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα. Ανάμεσα τους 22 άτομα είναι Ελληνες και συγκεκριμένα 15 επιβάτες και 7 από το πλήρωμα. Υπάρχουν επιβαίνοντες διαφόρων εθνικοτήτων και πολλοί επαγγελματίες οδηγοί καθώς το πλοίο μετέφερε και φορτηγά οχήματα. Για τους διασωθέντες έχει προβλεφθεί η παραμονή τους στην Κέρκυρα σε καταλύματα που έχουν εξασφαλιστεί.

Η ιταλική πλοιοκτήτρια εταιρία Grimaldi Lines, έκανε γνωστό ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα που να αφορούν διαρροή καυσίμων στην θάλασσα, από το πλοίο της στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στα ανοικτά της Κέρκυρας, και ότι δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η συνολική σταθερότητα του σκάφους.

Με τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία μετέβη άμεσα στην περιοχή "και έχει αναλάβει καθήκοντα «On Scene Commander» (OSC)" καθώς και με τρία ελικόπτερα (1 S-70, 1 Super Puma και 1 AB - 205) συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των επιβατών και του πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Ιταλίας EUROFERRY OLYMPIA, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ενώ έπλεε 11 ναυτικά μίλια βόρεια της Κέρκυρας, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Στην ανακοινωση προστίθεται ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενημερώθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ για την εξέλιξη της επιχείρησης και ότι το ΕΘΚΕΠΙΧ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) για την άμεση παροχή επιπλέον συνδρομής στην επιχείρηση, εφόσον απαιτηθεί.

Πλοιάριο του ιταλικού λιμενικού συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης των επιβατών του πλοίου της Grimaldi lines, και μάλιστα ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, θέλησε να συγχαρεί το ιταλικό λιμενικό για την άμεση κινητοποίηση. Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το λιμενικό της χώρας τους συνέβαλε στην διάσωση και μεταφορά στην ξηρά των επιβατών.

La #GuardiaCostiera è in costante contatto con le autorità greche impegnate nel soccorso del traghetto in fiamme a largo delle coste greche. Le persone a bordo sono state tratte in salvo. Approntati mezzi aerei e navali del Corpo in assetto ambientale per supporto alle operazioni pic.twitter.com/iTqnHPgmmC