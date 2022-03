Self test στα σχολεία: Τι αλλάζει για τους μαθητές από 1η Απριλίου

Με αρνητικό self test θα πρέπει να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία λόγω της 25ης Μαρτίου. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τρία self test για να γυρίσουν στα σχολεία γι' αυτή την εβδομάδα, καθώς δεν έκαναν το self test την περασμένη Πέμπτη.

Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να κάνουν ένα ακόμη self test το απόγευμα της Δευτέρας, 28 Μαρτίου, και ένα ακόμη self test την Πέμπτη, 31 Μαρτίου, για να γυρίσουν στα σχολεία. Οι μαθητές, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, από την 1η Απριλίου θα κάνουν μόνο ένα self test στα σχολεία και θα το δηλώνουν στην πλατφόρμα του edupass.

Self test: Οι αλλαγές στα σχολεία

Τα self test για τους μαθητές στα σχολεία μειώνονται από δύο σε ένα από την Παρασκευή, 1η Απριλίου. Την απόφαση αυτή έλαβε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας, καθώς παρατηρείται μια κάποια σταθεροποίηση τις τελευταίες μέρες, αλλά και μια μείωση των κρουσμάτων στα παιδιά και στους εφήβους, με αντίστοιχη αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, περνάμε σε μια φάση κατά την οποία θα συνυπάρχουμε με τον ιό, οι παραλλαγές του προκαλούν ηπιότερη νόσο, ιδιαίτερα στους εμβολιασμένους, και η πλειονότητα των πολιτών έχει ήδη εμβολιαστεί. Έτσι, και η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως σε κάθε φάση της πανδημίας, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών.

Πότε καταργούνται οι μάσκες στα σχολεία

Η μικρή αυτή αλλαγή του υγειονομικού πρωτοκόλλου στα σχολεία ανοίγει τον δρόμο, όπως όλα δείχνουν, τόσο για την κατάργηση της μάσκας σε αυτούς τους χώρους όσο και για ευρύτερη άρση των μέτρων που ισχύουν για τον κορονοϊό.

Χαρακτηριστικά, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Δημοτικό Σχολείο Βάρης Μάννα Σύρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σε μαθητές: «Πιστεύω ότι και σύντομα θα απαλλαγούμε από τις μάσκες εντός της τάξης, γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλος μπελάς και δύσκολο για εσάς και μπράβο σας που τα καταφέρατε να είστε τόσο πειθαρχημένοι αλλά νομίζω ότι τελειώνει πια η πανδημία και θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας». Πάντως, υπάρχουν ακόμη επιστήμονες που αντιδρούν στη σταδιακή άρση στα μέτρα λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού, που παραμένουν υψηλά.