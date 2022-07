Φωτιά στην Πεντέλη - Κάτοικος Ντραφίου: «Εξωπραγματικό αυτό που βλέπω από πλευράς οργάνωσης και ταχύτητας»

Ο Στέφανος Κοτσιλίνης είναι κάτοικος Ντραφίου κι έζησε για μία ακόμα φορά, όπως καταθέτει ο ίδιος, τον πύρινο εφιάλτη, με την προχθεσινή φωτιά στην Πεντέλη να του ξυπνά μνήμες του παρελθόντος. Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του, είναι η τρίτη φορά που βλέπει το Ντράφι να γίνεται στάχτη. Κι ενώ πολύς κόσμος στέκεται στο τι δεν έγινε και φτάσαμε στην πύρινη κόλαση, ο κ. Κοτσιλίνης, κάνει αναφορά στο τι έγινε και δεν χάθηκε ακόμα περισσότερο δάσος, ακόμα περισσότερες κατοικίες και κυρίως, ακόμα περισσότερος πολύτιμος χρόνος για να επανέλθει η περιοχή στην όποια κανονικότητα.

Στην ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook χαρακτηρίζει απίστευτο το γεγονός ότι η φωτιά έσβησε σε 15 ώρες, εκ των οποίων οι 9 ήταν νύχτα και η επιχείρηση ήταν εξόχως δύσκολη λόγω και των πρωτόγνωρων ανέμων, όπως αναφέρει ο ίδιος. Παράλληλα, απονέμει τα εύσημα στα συνεργεία που ενήργησαν άμεσα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς και για τον συντονισμό επίγειων κι εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Έχω ζήσει μέχρι σήμερα τρεις πυρκαγιές στο Ντράφι. Η χειρότερη όσον αφορά τους ανέμους ήταν η χθεσινή. Η φωτιά έσβησε μέσα σε 13 ώρες. Εκ των οποίων οι 9 ήτανε νύχτα, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε εναέρια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι απίστευτο. Λίγες ώρες αφού είχε περάσει η φωτιά, και το χώμα ακόμα κάπνιζε, μέτρησα τουλάχιστον 10 συνεργεία τα οποία επισκεύαζαν τις ηλεκτρικές βλάβες. Οι κολώνες στο ντράφι είναι ξύλινες οπότε οι μισές είχανε πέσει στο πάτωμα αν δεν είχαν καεί ολοσχερώς με τα καλώδια να σέρνονται στο δρόμο. Φορτηγά με τσιμεντένιες κολώνες, γερανοί πού ξεφορτώνουν κολώνες και υλικά και 3-4 άτομα ανά κολώνα δουλεύουν ασταμάτητα όλη την ημέρα. Αυτό που βλέπω Από πλευράς οργάνωσης και ταχύτητας είναι εξωπραγματικό για αυτή τη χώρα.

Όλοι μας έχουμε παράπονα σε αυτή τη χώρα για το κράτος και το συντονισμό και τη διαχείριση και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν υπήρχε τέλειος συντονισμός και άψογη διαχείριση αλλά το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό. Επιστρέφοντας σπίτι μου χθες, η φωτιά ακόμα αχνιζε. Απέναντι από το σπίτι μου σε κάποια φάση έγινε μία αναζωπύρωση και λαμπάδιασε ένα οικόπεδο το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε άλλα τρία σπίτια. Επειδή το οικόπεδο είχε 3-4 Πεύκα οι φωτιές έφταναν τα 10 μέτρα. Πιο πέρα ήταν ένα πυροσβεστικό αλλά η ένταση της φωτιάς ήταν απαγορευτική για να πλησιάσει. Σκεφτόμουν ότι κοίτα να δεις τώρα που έσβησε θα καούν δύο-τρία σπίτια και κοιτούσα τρομοκρατημένος. Δεν είχαν περάσει 3-4 λεπτά και εμφανίστηκε το πρώτο ελικόπτερο το οποίο έριξε νερό. Δεν είχε πολύ αποτέλεσμα γιατί έπεσε το νερό λίγο πιο πέρα, και σκέφτηκα ότι κρίμα χάθηκε μία ευκαιρία. Πριν καλά-καλά τελειώσω τη σκέψη μου εμφανίστηκε δεύτερο και τρίτο. Η φωτιά έσβησε πέντε λεπτά αφότου είχε αρχίσει, και το πυροσβεστικό από τελείωνε την οποία δράση της.

Για τα δεδομένα της Ελλάδας αυτό που είδα ήταν απίστευτο! Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που επιχείρησαν, Αν αυτό που είδα ήταν αποτέλεσμα συντονισμού συγχαρητήρια σε αυτόν που τους συντόνισε, συγχαρητήρια for a job well done!