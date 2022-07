Μόσιαλος: Δεν θέλει με τίποτα να γίνει πρωθυπουργός η Λιζ Τρας στην Βρετανία

Την πρόβλεψη ότι την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία στη Μεγάλη Βρετανία, μετά τον Μπόρις Τζόνσον, θα αναλάβει η υποψήφια και πρώην υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, κάνει ο Ηλίας Μόσιαλος και δεν είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics μιας γνωρίζει καλά την πολιτική κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να καταθέσει αναλυτικά την σκέψη του.

Σε ανάρτησή του στο Facebook προβλέπει ότι διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και πρωθυπουργός θα είναι η Λιζ Τρας. Ας σημειωθεί ότι δημοσκοπήσεις μεταξύ των μελών του κόμματος, η 47χρονη Τρας έχει ξεκάθαρο προβάδισμα 24 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 42χρονου Ρίσι Σούνακ που επίσης διεκδικεί την εξουσία. Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στις 5 Σεπτεμβρίου. Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η Λιζ Τρας θα γίνει η τρίτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας, μετά τις Μάργκαρετ Θάτσερ και Τερέζα Μέι.

Έγραψε ο Ηλίας Μόσιαλος στην ανάρτησή του:

«Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας τη Liz Truss (Let’s get British food (and cheese) to top of global menu). Μετά τη Thatcher το Συντηρητικό Κόμμα επιλέγει συνέχεια υποδεέστερους αρχηγούς. Τώρα μάλλον θα γίνει το απίστευτο και όμως αληθινό. Θα εκλεγεί η Truss. Σκέφτομαι ότι στη δεκαετία του 1980 η Γαλλία είχε τον Μιτεράν, τώρα έχει τον Μακρόν, η Γερμανία τον Χέλμουτ Κολ, τώρα τον Σολτς, ενώ την ίδια περίοδο υπήρχαν σημαντικοί πολιτικοί σε πολλές άλλες χώρες όπως ο Ούλωφ Πάλμε στη Σουηδία.

Πριν από είκοσι περίπου χρόνια o Tony Blair έδωσε μια ενδιαφέρουσα ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Μεγάλης Βρετανίας. Τον διέκοπτε συνέχεια ο Daniel Cohn-Bendit. O Blair του απάντησε ψύχραιμα. ‘Τον Μάιο του 1968 ήμουν στο Παρίσι και παρακολούθησα τις ομιλίες σας. Τώρα εσείς παρακολουθείτε τις δικές μου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόοδος η οπισθοδρόμηση’. Νομίζω το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τους σημερινούς ηγέτες των σημαντικών Ευρωπαϊκών χωρών σε σύγκριση με αυτούς που είχαν στη δεκαετία του 1980».

Η ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου: