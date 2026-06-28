«Το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα»: Συγκλονίζουν οι περιγραφές μετά την τραγωδία στη Γαλλία

Μεγάλη θλίψη προκάλεσε στη Γαλλία η αεροπορική τραγωδία κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί, όπου έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι. Καθώς οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, υπουργοί, τοπικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των θυμάτων περιγράφουν τις δραματικές στιγμές και το βαρύ κλίμα που επικρατεί μετά το δυστύχημα.
Ο πρόεδρος του Νοσηλευτικού Συλλόγου της Meurthe-et-Moselle, Τιερί Πεσέ, αποκάλυψε στη Le Monde, ότι οι πέντε επιβάτες που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν άλμα με αλεξίπτωτο ήταν ιδιώτες νοσηλευτές. «Ήταν συνάδελφοι που είχαν αποφασίσει να κάνουν ένα πρώτο άλμα με αλεξίπτωτο, πιθανότατα για να αποσυμπιεστούν, καθώς περνάμε δύσκολες στιγμές λόγω του καύσωνα», δήλωσε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανέφερε ότι «το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά», υπογραμμίζοντας πως όλοι οι επιβαίνοντες ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν οι διασώστες.
Ο ίδιος περιέγραψε και το βαρύ ψυχολογικό φορτίο της τραγωδίας, καθώς, όπως είπε, «στην τραγωδία προστέθηκε και μια δεύτερη, αφού ορισμένα μέλη των οικογενειών βρίσκονταν εκεί και είδαν το αεροσκάφος να πέφτει, γεγονός που επιτείνει το ψυχολογικό τραύμα». Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε άμεσα ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες και τους αυτόπτες μάρτυρες.
Ο δήμαρχος της Νανσί, Ματιέ Κλάιν, τόνισε ότι «είναι τραγικό, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο», επισημαίνοντας ότι το αεροσκάφος συνετρίβη λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος της Τομπλέν, Ερβέ Φερόν, δήλωσε ότι το αεροσκάφος «έπεσε σχεδόν κατακόρυφα» και «με τρόπο εντελώς ανεξήγητο» κατά τη φάση της ανόδου, ενώ διευκρίνισε ότι είχε μισθωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζεται σε διοργανώσεις αλεξιπτωτισμού.
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