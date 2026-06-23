Αντέγραψε τον Εντ Γκιν: Νοσηλευτής στην Ουγγαρία συνελήφθη για κανιβαλισμό και βεβήλωση νεκρών

Στη σύλληψη ενός 30χρονου Ούγγρου υπηκόου προχώρησε το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη, μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Ο συλληφθείς, ο οποίος εργαζόταν ως νοσηλευτής σε νοσοκομείο, κατηγορείται για παράνομη χρήση ανθρώπινων σωμάτων, βεβήλωση τάφων και κανιβαλισμό.

Σύμφωνα με την dailymail, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής έρευνας στην οικία του υπόπτου, οι αρχές εντόπισαν μακάβρια ευρήματα, μεταξύ των οποίων, ανθρώπινα κρανία και οστά αποθηκευμένα σε βαλίτσα, ενα πλήρες κάτω άκρο και ένα χέρι.

Μια αναπαράσταση προσώπου κατασκευασμένη από ανθρώπινο δέρμα και μια καρδιά διατηρημένη σε βάζο, της οποίας η προέλευση (ανθρώπινη ή ζωική) τελεί υπό εργαστηριακή εξέταση.

Διαβάστε ακόμα: Εντ Γκιν: Η αληθινή ιστορία του δολοφόνου που όρισε τον τρόμο

Κατά την ανακριτική διαδικασία, ο 30χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνοντας ότι ωθήθηκε από μια νοσηρή έλξη για την ανθρώπινη ανατομία. Παραδέχθηκε ότι αφαιρούσε μέλη σορών τόσο από τον χώρο εργασίας του στο νοσοκομείο, όσο και μέσω εκταφών από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Επιπλέον, δήλωσε στους ερευνητές ότι είχε μαγειρέψει και καταναλώσει τμήματα των ανθρώπινων μελών.

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι ο δράστης εμφάνιζε εμμονή με την ανατομία, την παθολογία και τη ζωοτομία.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των ηλεκτρονικών του συσκευών (υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα και κάρτες μνήμης), ενώ το σύνολο των ευρημάτων έχει μεταφερθεί σε ιατροδικαστικά εργαστήρια. Το κατηγορητήριο αναμένεται να διευρυνθεί μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση της προέλευσης όλων των οστών και των ιστών.