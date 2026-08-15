Το αποτύπωμα που άφησαν οι διαδοχικοί καύσωνες του φετινού καλοκαιριού στη Δυτική Ευρώπη είναι πλέον ορατό ακόμη και από το διάστημα. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν παγετώνες να υποχωρούν, ποτάμια να στερεύουν, εκτάσεις να μετατρέπονται σε καμένη γη και άλλοτε καταπράσινα τοπία να αποκτούν καφέ, άνυδρη όψη.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία κλιματικής παρακολούθησης Copernicus, η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου στην ιστορία των μετρήσεων. Οι επίμονοι αντικυκλώνες συνέβαλαν στην παρατεταμένη ζέστη, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων.

Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, έχει υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα 30 ετών σε αρκετές χώρες. Η πτώση της στάθμης αποκάλυψε ακόμη και ασυνήθιστα ευρήματα, από οστά μαμούθ στη Βουλγαρία μέχρι βυθισμένο πολεμικό πλοίο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Σερβία.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στον Ρήνο, όπου φορτηγά πλοία εγκλωβίστηκαν και κρουαζιέρες ακυρώθηκαν, ενώ πυρηνικοί σταθμοί στην περιοχή του Δούναβη αναγκάστηκαν προσωρινά να περιορίσουν τη λειτουργία τους λόγω δυσκολιών στην άντληση νερού για ψύξη.

Οι παγετώνες των Άλπεων υποχωρούν

Ο καύσωνας έχει επιταχύνει και το λιώσιμο των παγετώνων στις Άλπεις. Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι το μέτωπο του παγετώνα Ροδανού στην Ελβετία έχει υποχωρήσει κατά 50 μέτρα ή και περισσότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μετά από έναν ήπιο χειμώνα και μια πρόωρη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών την άνοιξη, οι παγετώνες είχαν ήδη λιγότερη χιονοκάλυψη, με αποτέλεσμα ο πάγος να εκτεθεί νωρίτερα και να γίνει ακόμη πιο ευάλωτος στις επόμενες θερμές εισβολές.

Οι πυρκαγιές μετέτρεψαν μεγάλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης σε καμένη γη. Μόνο στη Γαλλία έχουν καεί περισσότερα από 90.000 εκτάρια, στη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί για τη χώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Τα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν επίσης εκτεταμένη υποβάθμιση της βλάστησης. Περίπου το 70% της Γαλλίας παρουσίασε φέτος χαμηλότερα επίπεδα πρασίνου σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφηκαν σε σημαντικές περιοχές της Βρετανίας και της δυτικής Γερμανίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έντονη έλλειψη υγρασίας στο έδαφος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, καθώς σε ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές η ξηρασία έχει ήδη προκαλέσει ζημιές που ενδέχεται να μην αναστραφούν ακόμη και με την επιστροφή των βροχοπτώσεων.