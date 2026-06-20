Βαθιά κρίση, ξεσηκωμός των συνδικάτων στη Βολιβία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος Ροντρίγκο Παζ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σήμερα Σάββατο (20/6) τη Βολιβία, έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης και την οικονομική πίεση, οι οποίες έκτοτε έχουν εξελιχθεί σε πολιτική κρίση.

Οι διαμαρτυρίες, με την υποστήριξη συνδικάτων εργαζομένων, αγροτών και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, απαιτούν την παραίτηση του Πας.

Τα αποκλεισμένα οδοστρώματα έχουν προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και ιατρικών προμηθειών σε περιοχές της χώρας και έχουν οδηγήσει σε στασιμότητα την οικονομία τις τελευταίες 50 ημέρες.

Βολιβία: Αυταρχική απάντηση του Παζ

«Έχω κανονίσει την εφαρμογή της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης για την απελευθέρωση των δρόμων της χώρας», δήλωσε ο Παζ σε ομιλία του προς το έθνος. «Οι Βολιβιανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι όμηροι των αποκλεισμών που εμποδίζουν την εργασία, τις σπουδές, τη λήψη ιατρικής περίθαλψης, τον εφοδιασμό τους και την τροφοδοσία των σπιτιών τους».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον στρατό και την αστυνομία να αποκαταστήσουν την τάξη.

Ο Παζ είπε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιδιώκει να «αποκαταστήσει» την κανονικότητα στη Βολιβία, όπου είπε ότι «οργανωμένες ομάδες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν βία για να παραλύσουν τη χώρα».

Τον περασμένο μήνα, ο Παζ υπέγραψε νόμο που επιτρέπει στις στρατιωτικές δυνάμεις να παρεμβαίνουν σε εσωτερικές συγκρούσεις, αν και προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα ήταν η τελευταία επιλογή εάν αποτύχει ο διάλογος.

«Αφού εξαντλήσαμε κάθε διάλογο, αφού καταλήξαμε σε συμφωνίες με όσους είχαν νόμιμα αιτήματα και αφού εντοπίσαμε με σαφήνεια όσους χρησιμοποίησαν βία για να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν τη Βολιβία, πήραμε την απόφαση να θέσουμε σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την εθνική επικράτεια», δήλωσε ο Παζ στην ομιλία του το Σάββατο.