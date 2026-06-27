Βενεζουέλα: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στη  Λα Γκουάιρα

Υπάρχουν «ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες» σε ένα συγκρότημα κατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δήλωσε απόψε ο επικεφαλής της μονάδας των Χιλιανών διασωστών, Ναντιομάρ Πολάνκο.

«Δυστυχώς, η κατάρρευση είναι πλήρης και υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες» είπε ο Πολάνκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μπροστά στο συγκρότημα των πέντε πολυκατοικιών στην παραθαλάσσια κοινότητα Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη Βενεζουέλα και τουλάχιστον είκοσι από αυτούς προέρχονται από την Ιβηρική.

Οι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Ο προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 56 αγνοουμένους.

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοουμένους. Δεκατέσσερις άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Την 1η Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα ζούσαν 147.000 Ισπανοί, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε ότι στέλνει βοήθεια ύψους 1 εκατ. ευρώ στο Καράκας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, χώρας που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν δύο πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στους οικείους τους παρέχεται προξενική βοήθεια.

Ένας άνδρας γεννημένος στο Καράκας το 1970, που έχει όμως και την ιταλική υπηκοότητα, σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Λα Γκουάιρα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Υπολογίζεται ότι 170.000 άνθρωποι που κατοικούν στη Βενεζουέλα είναι κάτοχοι ιταλικών διαβατηρίων.

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Νέα Κίνα, δύο Κινέζοι πολίτες σκοτώθηκαν από τους σεισμούς.